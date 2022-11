McDonald’s: Kunde macht überraschende Beobachtung bei Coupons – „Bin sauer“

Immer wieder gibt es für einen bestimmten Zeitraum die beliebten Coupons bei McDonald’s, mit denen die Kunden ihre Lieblingsprodukte bei der Fastfood-Kette günstiger erhalten.

Einem Kunden von McDonald’s ist jetzt allerdings etwas aufgefallen, was ihn sehr verärgert.

McDonald’s: Überraschende Entdeckung

Ihm ist nämlich beim Blick auf die Coupons in der McDonald’s-App aufgefallen, dass die Preise je nach Kunde variieren. So auch in seinem Fall. „Bin gerade etwas sauer. Warum bitte sind die Coupons bei meiner App teurer als beim Rest der Familie?“, fragt der Mann auf Facebook auf der Seite der Fastfood-Kette.

Auf eine Antwort muss er nicht lange warten. Das Unternehmen reagiert direkt auf seine Frage und verweist ihn darauf, welche Einstellungen er in seiner App gewählt hat. Da erscheinen dann die Coupons auch personalisiert.

McDonald’s: Unterschiedliche Coupons-Preise

„Das kannst du unter dem Menüpunkt ,Kommunikation‘ und dem Feld ,Personalisierte Angebote‘ direkt in der App einsehen bzw. ein- und ausschalten. Die Idee dahinter ist, dass wir unseren Gästen besondere Deals anhand ihrer Vorlieben anbieten möchten. Aus diesem Grund können die Coupon-Angebote und deren Preise in der App unterschiedlich ausfallen“, heißt es weiter von McDonald’s.

Demnach scheint der Mann nicht der Einzige zu sein, dem das bereits aufgefallen ist. Unter dem Beitrag kommentiert eine Frage: „Mein Sohn hat auch mehr und andere Coupons als ich, weil er die App einfach öfter nutzt.“

Bei den aktuellen Coupons handelt es sich übrigens um das beliebte McDonald’s Monopoly, das seit einigen Tagen läuft. Im Rahmen der Aktion können sich Kunden wieder auf die Jagd nach unzähligen Sammel- und Sofortgewinnen, sowie den begehrten JackPot-Codes begeben. Gültig sind die Coupons vom 10. November 2022 bis zum 04. Januar 2023.