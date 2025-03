McDonald’s spricht Klartext: Kommt diese Kult-Figur zurück?

Dürfen sich Fans bald auf ein Comeback einer Kult-Figur freuen? McDonald’s ist wohl das bekannteste Schnellrestaurant und der umsatzstärkste Fast-Food-Konzern der Welt. Mit seinem vielfältigen Angebot an Burgern, Pommes und Co. lockt er tägliche Millionen Menschen in die Filialen.

Für viele Deutsche ist McDonald’s mittlerweile Kult. Kein Wunder, dass auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die eine oder andere Figur den Kultstatus erreicht hat. Bestes Beispiel: der Clown Ronald McDonald, der das offizielle Maskottchen ist. Neben ihm gibt es aber noch andere kultige Figuren aus dem McDonald’s-Universum.

McDonald’s wirbt mit Kult-Figur

Fans hoffen nämlich nun auf ein Comeback einer ganz bestimmten Figur – nämlich Grimace. Auslöser für die Spekulationen rund um ein Wiedersehen mit dem lila Zottel war ein Instagram-Post von McDonald’s selbst. „Je länger du guckst, desto mehr Grimace tauchen auf“ steht auf einem Bild geschrieben. Ein zusätzlicher Kommentar der Fast-Food-Kette ließ die Kommentarspalte dann explodieren.

„Kommt bald wieder Grimace Shake?“, „Kommt Grimace bald wieder“ oder „McIllusion oder McRealität?“, lauten nur ein paar Kommentare im Netz. DER WESTEN hat da direkt mal bei McDonald’s nachgefragt – dürfen sich Fans wirklich auf eine Grimace-Rückkehr freuen? „Bisher gab es den Grimace Shake nur in den USA, inwiefern er dort zurückkommt, kann ich leider nicht sagen“, lässt ein Sprecher verlauten. Damit ist klar: McDonald’s-Fans müssen vorerst auf das lila Monster verzichten.

Doch dafür wartet ein anderes Schmankerl auf die McDonald’s-Besucher. Ab dem 3. April gibt es nämlich eine besondere Kollaboration des beliebten Spiels „Minecraft“ und dem Happy Meal. Pünktlich zum Kinostart des Films „Ein Minecraft Film“ bringt die Kette ein limitiertes Menü in die Restaurants. Alle weiteren Infos zu dieser besonderen Aktion könnt ihr hier lesen.