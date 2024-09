McDonald’s: Kunden sehen Kassenbon – sie trauen ihren Augen kaum

Eigentlich folgen McDonald’s-Bestellungen vor allem einem Prinzip: Schnell und günstig soll es sein. Bequemes Fast-Food eben. Gut, das mit dem Günstig klappt zuletzt offenbar nicht mehr ganz so gut – zumindest, wenn man dem wütenden Kunden-Feedback in den Sozialen Netzwerken glaubt (>> hier mehr dazu).

Entsprechend groß war natürlich das Interesse aller Burger-Fans, als McDonald’s auf seinem Instagram-Kanal plötzlich ein Video mit einem Kassenbon zeigte, auf dem eine „Mcces“-Bestellung abgedruckt ist. Doch diesmal dreht sich die Aufregung nicht um die Preise – sondern um die Produkte, die auf dem Beleg erwähnt werden.

McDonald’s zeigt brennenden Kassenbon

Zugegeben – vielleicht diskutiert deshalb niemand über die Preise, weil McDonald’s die Preise (bewusst?) gar nicht zeigt. Just bei denen scheint nämlich auf dem Bon die Druckertinte ausgegangen zu sein. Und dann wird der Beleg im Video auch noch in Windeseile verbannt. Was steckt dahinter?

Nun, hinter dem flammenden Kassenzettel steckt ein „feuriges“ Comeback bei McDonald’s – denn auf dem Beleg ist unter anderem ein Neuner-Pack „Spicy Chicken McNuggets“ vermerkt. Da fallen vielen Mcces-Fans sofort die Augen raus!

Spicy-Nuggets-Comeback!

Die pikant gewürzte Variante der klassischen Nuggets erfreut sich stets großer Beliebtheit, sobald sie im Sortiment des Fast-Food-Riesen auftauchen. Seit Monaten hängen die Kunden dem Unternehmen in den Ohren, es solle das beliebte, limitierte Produkt wieder zurückbringen. Nun scheint es endlich so weit zu sein – wohl ab dem 26. September, denn dieses Datum steht auch auf der Rechnung.

Ein Auszug aus den Reaktionen:

„Meine Gebete wurden erhöhrt“

„Die Spicy Nuggets kommen wieder!“

„Lets go!“

„Endlich!“

„Hoffentlich jetzt für immer im Sortiment“

„Ich hab sooo lange gewartet“

„Ich bin hyped. Ich liebe scharfes Essen und war unfassbar traurig, als eure Spicy Soße aus dem Sortiment gedespawnt ist.“

Doch Recht machen kann man es bekanntlich niemals allen. Denn natürlich sind die Spicy Nuggets nicht die einzigen limitierten Aktions-Produkte, die sich die McDonald’s-Kunden zurückwünschen.

Ein User zählt sie direkt auf: Der 1955er Burger, der Big Rösti Chicken, die „Stars of America“-Aktion oder die Asia-Wochen – und fügt ironisch hinzu: „Ne, lass mal sch*** Spicy Nuggets zum tausendsten Mal zurückbringen.“ An den Vorwurf, zu selten auf Aktionen oder Spezialangebote zu setzen, hat sich McDonald’s in Deutschland aber leider schon gewöhnen müssen.