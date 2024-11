McDonald’s: Probleme mit deutschem Hersteller! Kunden müssen auf beliebte Produkte verzichten

Einige Kunden von McDonald’s müssen derzeit auf besonders beliebte Produkte verzichten. Schuld sind Probleme eines deutschen Herstellers. Aber der Reihe nach.

Für viele Kunden ist McDonald’s schon längst mehr als nur eine Fast-Food-Kette, bei der man nur Burger und Pommes bekommt. Die Kaffee-Spezialitäten des amerikanischen Konzerns wurden im Laufe der Zeit derart beliebt, dass das Unternehmen dem Ganzen eine eigene Sparte widmete: McCafé. In den USA eröffnete McDonald’s sogar bereits ganze Filialen, in denen es einzig Kaffee-Getränke und Kuchen gibt.

McDonald’s: Probleme mit Kaffee-Maschinen

Der Kaffee gehört für viele Kunden beim McDonald’s-Besuch einfach dazu – sei es als Wachmacher am Morgen oder zum Nachtisch nach Burger, Chicken Nuggets und Co. Doch auf diesen Genuss müssen viele Kunden in den USA derzeit vorerst verzichten.

Denn es gibt momentan ein großes Problem mit den Kaffeemaschinen, die in vielen US-Filialen genutzt werden. Diese stammen vom deutschen Hersteller Melitta, wie das „Wall Street Journal“ berichtet. Demnach habe das Unternehmen aus Minden im Nordosten von Nordrhein-Westfalen sich mit einem Schreiben an McDonald’s gerichtet und vor den Gefahren gewarnt, die derzeit von zwei bestimmten Modellen ausgehen.

„Wir überprüfen derzeit die betroffenen Maschinen“, heißt es in dem Schreiben: „Unser Ziel ist es, die Ursache schnellstmöglich zu identifizieren und Lösungen zu finden.“

McDonald’s: Gefährliche Kaffee-Maschinen

Melitta riet McDonald’s dringend dazu, die betroffenen Geräte vorerst nicht mehr zu nutzen. Schließlich könnten die Maschinen in Brand geraten oder gar explodieren.

Die Kunden müssen in den betroffenen Filialen also vorerst auf Kaffeegetränke verzichten. McDonald’s teilte mit: „Wir sind bereits dabei, die Geräte auszusortieren. Mit unseren Lieferanten sind wir schon im Austausch, um zu erörtern, wie es nun weitergeht.“

Für den Fast-Food-Riesen ist es die zweite Schocknachricht innerhalb kürzester Zeit. McDonald’s war zuletzt in den USA auch wegen eines Bakterien-Ausbruchs in die Schlagzeilen geraten. In manchen Quarter-Pounder-Burgern (in Deutschland als Hamburger Royal Käse bekannt) wurden Kolibakterien nachgewiesen. Mehr als hundert Menschen in den USA erkrankten nach dem Verzehr (hier alle Einzelheiten).