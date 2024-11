McDonald’s: Immer mehr Menschen erkranken – weil sie diesen Burger essen

Wenn der Magen knurrt, zieht es jeden Tag weltweit Millionen von Kunden zu McDonald’s. Als Kunde erlebt man beim Fast-Food-Giganten aus den USA selten eine Überraschung – denn das Angebot in den Filialen der Kette ist in der Regel immer gleich.

Doch jetzt endete der Besuch bei McDonald’s in vielen Fällen dramatisch. Schuld daran ist ein bestimmter Burger.

McDonald’s: Burger macht Kunden krank

Bereits Ende Oktober hatte die US-Gesundheitsbehörde vor dem sogenannten „Quarter Pounder“ (in Deutschland als „Royal TS mit Käse“ bekannt) gewarnt. Denn 49 Menschen hatten sich nach dem Verzehr des Burgers mit Kolibakterien infiziert – ein Kunde ist sogar an den Folgen der Infektion gestorben (mehr dazu hier >>>).

Mittlerweile ist die Zahl der erkrankten Menschen noch einmal gestiegen. So sind mittlerweile 104 Krankheitsfälle in 14 US-Staaten bekannt geworden, die mit dem Verzehr des Burgers bei McDonald’s in Verbindung gebracht werden. 34 Betroffene mussten mit schweren Krankheitsverläufen im Krankenhaus behandelt werden.

McDonald’s hat den Quarter Pounder zeitweise aus dem Programm genommen. Foto: Charles Rex Arbogast/AP/dpa

Nach Angaben der US-Behörde FDA (Food and Drug Administration) bekamen vier Erkrankte als Folge der Infektion das Hämolytisch-urämische Syndrom (HUS). Dieses kann zu akutem Nierenversagen führen und tödlich sein. Typische Symptome einer schweren Erkrankung sind unter anderem schwere Magenkrämpfe, blutiger Durchfall und Erbrechen.

US-Behörden nehmen McDonald’s ins Visier

99 Prozent der befragten Personen gaben laut der Gesundheitsbehörde an, zuvor bei McDonald’s gegessen zu haben. Die Experten gehen davon aus, dass die Keime sich in den Zwiebeln des Burgers befunden haben. Entsprechende Proben seien genommen worden, um die These zu überprüfen.

Zulieferer Taylor Farms zog seine Zwiebel-Produkte aus dem Verkehr. Auch McDonald’s selbst zog die Reißleine und nahm den beliebten Quarter Pounder zwischenzeitlich komplett aus dem Programm. Der Fast-Food-Konzern kündigte an, zukünftig auf Zwiebel-Produkte von Taylor Farms zu verzichten. (mit dpa)