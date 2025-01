McDonald’s-Kunden finden Pokémon-Karten in HappyMeal – so wertvoll sind sie wirklich

Immer wieder bietet der Fast-Food-Riese McDonald’s neue Spielzeuge und Kleinigkeiten in den beliebten Happy Meals an. Eigentlich sind die Boxen für Kinder gedacht, die zusätzlich zur Mahlzeit ein kleines Spielzeug bekommen sollen. Nun befindet sich in den Happy Meals jedoch eine wahre Goldgrube…

Seit Mitte Januar 2025 gibt es bei McDonald’s in den Happy Meals die Pokémon-Sammelkarten zu finden. Die exklusiven Promo-Karten erleben einen ganz besonderen Hype.

McDonald’s: Goldgrube im Happy Meal

Erst seit dem 23. Januar 2025 bietet McDonald’s die Pokémon-Karten im Happy Meal an. Die beliebten Sammlerstücke gehören längst nicht mehr nur noch auf den Schulhof, sondern locken tausende Fans aller Altersgruppen auf offizielle Pokémon-Turniere. Und das ist noch nicht alles: Die Karten sorgen nämlich nicht nur für Spiel und Spaß, sondern sind auch eine verdammt gute Wertanlage.

Die McDonalds-Aktion in diesem Jahr trägt den Titel „Dragon Discovery“ und umfasst 15 Karten, darunter Rayquaza, Dragoran oder Nicht-Drache Glurak. In jedem Happy Meal gibt es einen Mini-Booster mit vier Karten, wovon eine holografisch ist. Das Ganze hört sich erstmal ziemlich cool an, doch die Sache hat ein Problem.

Pokémon-Karten für Tausende Euros

Schon vor dem offiziellen Start der Pokémon-Aktion verschachern Kunden die McDonalds-Boosterpacks nämlich auf eBay. Für teilweise über tausend Euro werden ganze Kartons der eigentlich für Kinder gedachten Karten im Internet angeboten. Einzelne Packs werden ebenfalls für enorm viel Geld verscherbelt, obwohl ein Happy Meal nur wenige Euros kostet. Eine wahre Goldgrube für die Anbieter!

Die unverschämten Preise auf Ebay drohen, ein schlechtes Licht auf die Aktion der Fast-Food-Kette zu werfen. Wer die beliebten Karten ergattern möchte, ohne tausende Euros zu zahlen und in die Reseller-Falle zu tappen, sollte einige Punkte beachten.

Um selbst einige der beliebten Pokémon-Sammelkarten zu erwerben, solltest du erst einmal ruhig bleiben. Denn vor Ort bei McDonald’s kannst du die Karten in den Happy Meals selbst sichern, ohne sie extra im Internet zu kaufen.

Sei nur nicht so gierig und lass auch was für andere Kunden übrig! Außerdem zeigt die Erfahrung: Die Preise auf Ebay fallen, sobald der erste Hype vorbei ist. Hab also ruhig noch ein wenig Geduld, bevor du dir die beliebten Sammelkarten kaufst.