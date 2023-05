McDonald’s: Gutscheine locken Kunden an – dahinter lauert eine große Gefahr

Ob Eltern mit Kindern nach dem Zoo-Besuch oder Jugendliche nach dem Feiern – McDonald’s ist ein beliebter Treffpunkt für kleine und große Fast-Food-Fans.

Doch wenn du diese Gutscheine von McDonald’s nutzen willst, könnte eine große Gefahr lauern.

McDonald’s: Aufgepasst bei diesen Gutscheinen

Aktuell wird auf Facebook behauptet, dass McDonald’s 250-Euro-Gutscheine verlosen würde. Hierfür sollen die ersten 500 Leute Zahlen auf einem Bild erkennen oder die richtige Anzahl von Enten auf einer Abbildung nennen, wie die Redaktion „correctiv.org“ berichtet. Aber das ist eine Fälschung, bestätigt auch der Fast-Food-Riese.

Betrüger nutzen den bekannten Namen und das Logo von McDonald’s, um eine täuschend echte Seite in dem sozialen Netzwerk aufzubauen. In diesem Fall heißt sie „McDonald’s Fans“. Also aufgepasst, wenn du diese falschen Gewinnspiele entdeckst. Das Ziel hinter solchen Fakes: Phishing. Kriminelle versuchen so, an möglichst viele persönliche Daten der Nutzer heranzukommen. Denn wenn man bei diesem Fake-Gewinnspiel einen Kommentar hinterlässt, erhält man prompt eine Nachricht, die letztendlich zu einer gefälschten Seite führt. Hier soll man seine Daten hinterlassen, um an die Gutscheine von McDonald’s zu kommen. (Auch Kunden der Commerzbank sollten aufpassen, sonst könnte es teuer werden. Mehr dazu gibt’s hier.)

Wie kann man echte von unechten Gewinnspielen unterscheiden?

Diese betrügerischen Gewinnspiele tauchen in den sozialen Netzwerken immer wieder mal auf. Daher gibt Facebook ein paar Tipps, wie man echte von gefälschten Unternehmensseiten unterscheiden kann:

Das Facebook-Profil sollte mit einem blauen Haken verifiziert sein, denn den haben nur offizielle Seiten.

Die Seite sollte ein Impressum haben, um seriös zu sein.

Die Followerzahlen sollten passend zu einem bekannten Unternehmen entsprechend hoch sein.

Wenn die Seite erst seit Kurzem existiert, könnte das ein Zeichen für Betrug darstellen.

Bei der offiziellen McDonald’s-Seite auf Facebook sprechen zum Beispiel 82 Millionen Follower, jede Menge Beiträge, ein Impressum und der blaue Haken dafür, dass die Seite definitiv echt ist.