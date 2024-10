McDonald’s enthüllt Geheim-Menü – Kunden erhalten es nur über diese magischen Worte

Es gibt wieder was Neues bei McDonald’s! Doch für dieses spezielle Menü hat sich das Unternehmen einen Clou ausgedacht. Nur wer die richtigen Worte spricht, bekommt das Geheim-Menü. Welche das sind? Das würdest du wohl gerne wissen.

+++ McDonald’s sorgt für Preis-Schock – doch das ist noch nicht alles +++

McDonald’s hat uns gegenüber das Geheimnis enthüllt. Wie du an das neue Menü kommst und was so besonders daran ist, erfährst du hier.

McDonald’s bringt neues Geheim-Menü raus

Ab Mittwoch (2. Oktober) gibt’s ein neues mysteriöses Menü bei McDonald’s. Wir lüften jetzt das Geheimnis: Es handelt sich dabei um das „Bisschen scharf“ Menü. Das kommt mit einem McCrispy Spicy daher und passend dazu sechs Spicy Chicken McNuggets mit einem Spicy Dip und einem Haydi Ayran-Drink in Viertel-Liter-Größe.

Doch die Gewürze sind nicht das Einzige, was das Menü so „spicy“ macht. Denn um es überhaupt bestellen zu können, brauchst du den geheimen Code. Ohne den gehst du leer aus.

Auch interessant: Streik bei McDonald’s & Co.: Kunden bekommen keine Pommes oder Burger mehr

McDonald’s: So bekommst du das Spicy Menü

Wer den Code kennt, kann das Geheim-Menü mit dem „Hack“ schon ab Mittwoch testen. Erst ab Donnerstag (10. Oktober) ist es auch offiziell für alle erhältlich. McDonald’s will auf den eigenen Social-Media-Kanälen Hinweise streuen. Doch wir wissen schon Bescheid.

Hier haben wir noch weitere Themen für dich aufgelistet, die dich ebenfalls interessieren könnten:

Der Code, mit dem du das Menü am Kiosk, Front Counter oder auch McDrive bestellen kannst, lautet „468“ oder „4-6-8 = H-O-T“ als T9 Code. Ab dem 10. Oktober kommst du auch so an das Menü, zusätzlich auch über einen App-Coupon und bei McDelivery ist es dann ebenfalls verfügbar. Allerdings nur bis zum 20. November und solange der Vorrat reicht.