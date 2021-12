McDonald's wird 50 – so frech gratuliert Burger King

Was macht man, wenn der Konkurrent 50 wird?

Gratulieren, findet Burger King und schickt McDonald's tatsächlich einen Geburtstagsgruß. Allerdings ist der ganz schön frech.

McDonald's: So genial gratuliert Burger King dem Fast-Food-Riesen

McDonald's Deutschland feiert am 4. Dezember seinen 50. Geburtstag. Denn vor genau so vielen Jahren wurde die erste Filiale in Deutschland in der Martin-Luther-Straße in München eröffnet. Was klein anfing, ist mittlerweile alles andere als das. Allein in Deutschland kann der Fast-Food-Riese mit 1.450 Filialen aufwarten.

Fakten zu McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Zum Geburtstag hat sich McDonald's auch einige Aktionen einfallen lassen. So sucht die Filiale in München beispielsweise Zeitzeugen, die sich noch ganz genau an ihre ersten Bürger-Momente erinnern und McDonald's davon erzählen wollen. Auch weitere Gewinnspiele, eine gemeinsame Streetwear Kollektion mit Snipes und mehr sind geplant.

Grund genug für Konkurrent Burger King, dem Fast-Food-Riesen zum Geburtstag zu gratulieren. Aber nicht mit netten Worten und einer Glückwunschkarte, sondern einer frechen wie witzigen Aktion.

Fans feiern dieses Video

Bei Instagram beispielsweise teilt die Burger-Kette ein Video, auf dem die McDonald's-Filiale in München zu sehen ist. Im Schritttempo fährt dort ein Transporter vorbei, der ein Werbeplakat trägt. Darauf abgebildet sind ein König und ein Hofnarr. Passend zum Slogan, der das Plakat ziert: „Jeder König braucht einen Clown. Alles Gute zum 50. Geburtstag, McDonald's.“

Die Fangemeinde feiert die Aktion:

„Was für geniales Marketing“

„So geht Werbung, Hut ab“

„Ihr seid der Knaller“

„Geile Idee – ich feier euch“

Für Burger King selbst war es fast eine Selbstverständlichkeit, so eine Aktion zu starten. „Amüsante Anspielungen und kommunikative Neckereien von Burger King in Richtung des Wettbewerbers haben seit Jahren Tradition“, teilte das Unternehmen mit.

Mit diesem frechen Gruß hat Burger King McDonald's gratuliert.

Ein paar liebe Worte gibt es dann aber doch noch in Richtung McDonald's: „So wie früher jeder König einen Hofnarren hatte, wäre auch der King ohne den Clown nicht derselbe“, sagte Klaus Scmäing, Director Marketing bei Burger King. (abr)