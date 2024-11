McDonald’s: Kunden können nicht glauben, was nachts in dieser Filiale passiert

Schnelle Burger, fettige Pommes und dazu zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten – McDonald’s ist vor allem für sein mehr oder weniger preiswertes Fast-Food bekannt. Doch eines ist auch klar, es handelt sich eben um eine Restaurantkette – und dementsprechend sehen auch die Filialen aus.

Schließlich ist die Burger- und Pommes-Filiale nicht gerade für seine stilvollen Gebäude bekannt. In Budapest ist das anders. Und genau dort passiert etwas, was kein Kunde erwartet hätte.

McDonald’s: Fast-Food-Kette überrascht mit LED-Shows

Wer in das beeindruckende historische Gebäude am Bahnhof in Ungarn eintritt, steht in einem der angeblich schönsten McDonald’s Restaurants der Welt. Doch Freitag- und Samstagnacht ab 22 Uhr verwandelt sich der Ort in etwas ganz Besonderes. Und damit sind nicht die Partygäste gemeint, die hier mehr oder weniger müde ihr Fast Food genießen, sondern ein absoluter Knüller an sich …

In dieser Zeit wird die Lounge in der McDonald’s-Filiale mit Live-DJ-Musik aufgepeppt. Und alle zwei Wochen wird der DJ von einem Sänger oder Instrumentalisten unterstützt, der dem Mix eine zusätzliche Schicht Live-Musikzauber hinzufügt. Aber das ist noch nicht alles: Die Glasdecke wird mit verschiedenen LED-Leuchten illuminiert.

Dabei werden nicht nur verschiedene Lichtkombinationen eingesetzt, sondern der Besucher wird visuell in andere Welten entführt – von den Tiefen des Ozeans über einen üppigen Regenwald bis hin zu den Sternen.

„Coolste Stadt der Welt“: Fan-Begeisterung wegen XXL-Spektakel

Klingt wie ein Traum, oder? Aber jetzt die wichtigste Frage: Warum das alles? Laut „dailynewshungary.com“ wurde das Spektakel zur Eröffnung des Restaurants am 6. September erstmals gezeigt und wird bis Ende des Jahres immer freitags und samstags zu sehen sein. Logisch, dass die Instagram-User von den ersten Bildern mehr als begeistert waren. So schrieb ein User: „Coolste Stadt der Welt“. Auch ein anderer schien begeistert: „McDonald’s der Träume!“

Ob das Ganze tatsächlich so umgesetzt wird oder ob die Filialen in Deutschland das auch planen, wollte McDonalds nicht verraten. Es bleibt wohl nur, an die visuellen Illusionen zu glauben, mit denen aus der Fast-Food-Kette McRave geworden ist.