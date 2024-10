McDonald’s-Mitarbeiter packt aus: Diesen Trick am McDrive-Schalter kennt niemand

Wenn der Hunger groß ist und es schnell gehen muss, verschlägt es so manchen Fastfood-Liebhaber zu McDonald’s. Und wer es besonders eilig hat, der fährt durch den McDrive. Dann braucht man das Auto nicht verlassen und bekommt Burger, Pommes und Nuggets direkt auf die Hand.

Für Leute, die besonders im Stress sind, ist der McDrive also die perfekte Erfindung. Damit du dort schnell an deine Bestellung kommst, gelten dort geregelte Abläufe. Einen Trick, den McDonald’s-Mitarbeiter immer wieder am Schalter anwenden, kanntest du bestimmt noch nicht.

McDonald’s: Geheimer McDrive-Trick

Wie „Focus Online“ berichtet, hat ein Reddit-Nutzer jetzt eine Frage bezüglich des McDrives-Schalters gestellt. Schon seit einigen Monaten macht er immer wieder die gleiche Beobachtung: Nach der Bestellung muss er immer einige Meter weiter vorfahren, um auf seine Bestellung zu warten – auch, wenn kein anderes Fahrzeug hinter ihm steht.

Was der Grund dafür ist, will er wissen. Dabei handelt es sich wohl um einen Zeit-Trick der Angestellten des Fast-Food-Giganten. Laut eines Mitarbeiters wird die Zeit gemessen, die ein Kunde benötigt, um die Ausgabestelle zu verlassen.

McDonald’s: Darum wird dieser Trick angewendet

So soll eine bessere Durchschnittszeit erreicht und die Leistung der Filiale verbessert werden. In einem weiteren Reddit-Thread bestätigt ein anderer McDonald’s-Mitarbeiter diesen Trick ebenfalls. Vielleicht fällt es dir bei deinem nächsten Besuch am McDrive-Schalter ja auch auf…

