McDonald’s: Kunden diskutieren wild über DIESE Produkte – „Wer isst bitte sowas?“

Auf „Threads“ werden momentan bestimmte Produkte von McDonald’s heftig diskutiert. Bei vielen Nutzern, die normalerweise gerne bei McDonald’s essen gehen, lösen diese Verständnislosigkeit auf. Wer würde so etwas überhaupt bestellen?

Ein Nutzer postete auf „Threads“ ein Werbebild, auf dem McDonald’s Produkte vorstellt, die in dem Fast-Food-Restaurant als Frühstück angeboten werden. Darunter befinden sich unter anderem der „McWrap Rührei Cheese“ und der „McToast Bacon & Cheese“.

McDonald’s: Kunden kritisieren Frühstücksmenü

Ebenfalls bietet McDonald’s einen „Big Morning Chicken“ an, der stark an die gewöhnlichen Hamburger erinnert. Für diejenigen, die lieber süßlich frühstücken, werden „Mini Pancakes“ mit einem Topping nach Wahl angeboten.

Jedoch scheint das Frühstücks-Menü von McDonald’s nicht besonders erfolgreich bei den Kunden anzukommen und der Nutzer fragt in dem Beitrag angeekelt: „Wie kann man bei McDonald’s frühstücken gehen?“

Mit dieser Meinung scheint der Nutzer nicht alleine zu sein und in den Kommentaren stimmen ihm viele zu. Ein Nutzer schreibt so bestätigend: „Ich habe dort noch nie gefrühstückt, aber wer isst bitte so etwas?“ Selbst diejenigen, die sonst gerne bei McDonald’s essen gehen, scheinen von dem Frühstücksangebot nicht gerade angetan zu sein. Ein User kommentiert den Beitrag mit der Aussage „Frühstück bei McD ist einfach purer Schrott.“

„Frühstück ist einfach purer Schrott“

Obwohl der Großteil der Kommentierenden sich einig ist, dass man das Frühstück bei McDonald’s lieber vermeiden möchte, gibt es auch einige, die dieses gerne bestellen. Eine Frau widerspricht der Kritik und schreibt: „Ich liebe das Frühstück von McD, besonders die Toasties und McMuffins. Ich komme nur selten dazu, aber wenn, finde ich es immer nice.“

Eine Meinung, die jedoch die Ausnahme zu sein scheint. Die meisten Nutzer sind sich einig, dass man bei McDonald’s besser nicht frühstücken gehen sollte. Verwirrt fragt ein Nutzer, wieso man überhaupt morgens auf die Idee kommt, zu McDonald’s zu gehen: „Wer denkt sich denn morgens jetzt erst einmal einen fettigen McMuffin?“