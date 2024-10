McDonald’s wagt neuen Versuch – Kunden mussten nach Burger-Mahlzeit ins Krankenhaus!

Ende Oktober schlug diese Nachricht ein wie eine Bombe: Bei McDonald’s sorgten E.coli-Bakterien für zahlreiche kranke Kunden und sogar einen Todesfall. Vorsorglich nahm das Unternehmen den betroffenen Burger aus dem Sortiment.

Nachdem der E.coli-Bakterien-Ausbruch am 22. Oktober in den USA bekannt wurde, kehrt der Quarter-Pounder-Burger nun zurück. McDonald’s hat dies in einem Statement angekündigt.

McDonald’s holt Burger nach Skandal zurück

Der Verkauf des Pendants zum Hamburger Royal musste vorübergehend eingestellt werden, nachdem in verschiedenen Bundesstaaten über 70 Menschen erkrankt waren, die zuvor den Burger gegessen hatten. „Wir sind weiter sehr zuversichtlich, dass sämtliche mit diesem Ausbruch in Zusammenhang stehenden kontaminierten Produkte aus unserer Lieferkette entfernt wurden“, teilte das Unternehmen zuletzt mit. Der Verzehr des Rindfleisch-Burgers sei nun unbedenklich. Allerdings wird er zunächst ohne Zwiebeln angeboten.

Die Gesundheitsbehörde FDA hatte die Bakterien in den geschnittenen Zwiebeln im Burger lokalisieren können. Doch nach wie vor ist nicht ausgeschlossen, dass die Erreger auch im Fleisch gesteckt haben könnten. 75 Menschen in 13 Bundesstaaten sollen zwischen dem 27. September und dem 10. Oktober erkrankt sein. Über 20 mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ein älterer Kunde verstarb sogar.

Typische Symptome einer Infektion mit Kolibakterien sind schmerzhafte Magenkrämpfe, blutiger Durchfall und Erbrechen. Einige Bakterienstämme können sogar zu schweren Erkrankungen, zum Beispiel Nierenversagen, führen. (mit dpa)