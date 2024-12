McDonald’s springt auf Dubai-Trend auf – doch Kunden blicken in die Röhre

Jeder kennt sie und viele sind sie inzwischen mehr als leid, aber genauso viele sind immer noch verrückt nach dem süßen Trend aus dem Internet: die Dubai-Schokolade. Springt jetzt auch McDonald’s auf den Dubai-Zug auf?

So beliebt wie die Dubai-Schokolade ist, so schwierig ist es, an sie heranzukommen. Zwar ziehen immer mehr Unternehmen mit dem im Hype stehenden Lebensmittel mit, aber die Nachfrage ist riesig. Und nicht nur die Dubai-Schokolade, sondern auch andere zahlreiche Dubai-Produkte sind inzwischen in aller Munde.

Dubai-Produkt bei McDonald’s – aber nicht für jeden

Die Nachricht kam überraschend: „Bei McDonald’s gibt es jetzt die Dubai-Chocolate-Donuts!“, heißt es in einem Video auf der Social-Media-Plattform Instagram. Der österreichische Rapper „Money Boy“ ist derjenige, der die Hammer-Ankündigung verkünden darf. Die schlechte Nachricht für alle Dubai-Liebhaber: Hier geht es um McDonald’s in Österreich – nicht Deutschland.

Viele fragen sich jetzt natürlich, ob und wann die Fast-Food-Kette in Deutschland nachzieht. DERWESTEN hat bei McDonald’s nachgefragt und eine enttäuschende Antwort bekommen: „Eine vergleichbare Aktion ist für den deutschen Markt zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant“, heißt es.

„Money Boy“ verkündet Nachricht

„Ja ich finde diese Donuts nice, jetzt bei McDonald’s, aber nur solange der Vorrat reicht“, rappt „Money Boy“ in dem Instagram-Reel. Der österreichische Rapper freut sich offensichtlich besonders auf den leckeren „Dubai Chocolate Donut“ und hält ihn in die Kamera.

Auch McDonald’s-Kunden in den Kommentaren können es augenscheinlich kaum mehr abwarten, das neue Produkt in die Finger zu bekommen. „Nice, muss ich gleich testen“, kommentiert ein User. Auch die Ankündigung durch „Money Boy“ scheint gut anzukommen: „Beste Werbung“.