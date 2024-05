McDonald’s ändert Bestell-System – Kunden müssen jetzt diesen Satz sagen

Wer ab und zu seinem Heißhunger auf Fastfood nachgibt, der findet sich meist bei McDonald’s wieder. Die Fastfood-Kette mit dem „goldenen M“ versorgt inzwischen fast seit knapp sieben Jahrzehnten seine Kunden mit Burger, Nuggets und Pommes. Jetzt überrascht das Unternehmen allerdings mit einer besonders technologischen Entwicklung, die bei den Fastfood-Liebhabern bislang noch nicht so gut ankommt.

McDonald’s-Kunden müssen DIESE Regeln kennen

Eine Produkterweiterung hin zu Veggie-Alternativen, umweltfreundliche Pappbehälter und digitale Bestellautomaten – all diese Veränderungen sind in den vergangenen Jahren auf die McDonald’s-Kundschaft zugekommen und wurden weitestgehend akzeptiert. Doch aktuell testet der Konzern eine Neuerung, die den Kunden so einiges abverlangt. Wer seine Bestellung nicht sprachlich richtig aufgibt, der könnte künftig im schlimmsten Fall leer ausgehen.

+++ McDonald’s: Angebot feiert Comeback – „Von Jahr zu Jahr hässlicher“ +++

Auf Reddit kursieren derzeit aktuell Neuigkeiten, die eine Künstliche Intelligenz am Drive-In-Schalter anpreisen. Das Fazit lautet: Wirklich gut scheint die neue Maschine bei den Kunden nicht anzukommen. „Um es dem virtuellen Mitarbeiter leichter zu machen, wird um spezielle Verhaltensweise der Kunden gebeten“, heißt es in einem aktuellen Bericht der „tz“. Fastfood-Liebhaber müssen für ihre Bestellung künftig sehr deutlich sprechen, die gewünschten Produkte bei ihrem exakten Menünamen benennen und das Ende der Bestellung mit “That‘s it“ kenntlich machen.

KI-Schalter wird kritisiert

Wie aus dem Reddit-Beitrag hervorgeht, scheint der KI-Einsatz bei McDonald’s bislang vermutlich vorwiegend in den USA getestet zu werden und sorgt bei Kunden da bereits für den ein oder anderen Lacher. „Ich habe dreimal bei diesem Automaten bestellt, und jedes Mal wurde meine Bestellung falsch aufgegeben“, schreibt ein Kunde empört in der Kommentarspalte unter dem McDonald’s-Beitrag.

Weitere Themen:

„Es ist schon komisch, dass der Drive-In so heruntergekommen aussieht. Ich habe erwartet, dass KI ein glänzender Roboter oder so etwas ist“, witzelt ein anderer über das laminierte Stück Papier mit den Verhaltensregeln am Drive-In-Schalter.

Ob künftig auch in Deutschland Bestellungen von einer Künstlichen Intelligenz aufgenommen werden, bleibt abzuwarten.