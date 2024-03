McDonald’s: Irre Aktion in den USA! Kommt Anime-Serie auch nach Deutschland?

Was ist denn da bei McDonald’s los? „Big M“ lässt es in den USA richtig krachen, Fans und Kunden aus Deutschland kriegen den Mund nicht mehr zu. Und das liegt nicht etwa an neuen Burger-Kreationen oder anderen Fast-Food-Rezepten. Sondern an einer Anime-Serie – mit umgedrehtem McDonald’s-Logo und japanischen Schriftzeichen!

Dabei begann alles mit einem Werbe-Gag für eine neue Soße. Kunden in den USA bemerkten das schon an den Verpackungen von Pommes, Burgern, Getränken und weiteren Produkten. Zusätzlich prangte der Name „WcDonald’s“ überall herum. Jetzt klärt McDonald’s seine Kunden in Deutschland auf!

McDonald’s: Kommt Anime-Serie auch nach Deutschland?

„Ein neues Universum kommt“, heißt es auf dem Instagram-Account von „Big M“. Doch wird es dieses auch in Deutschland geben? Manga-Figuren mit roten Jacken und gelbem W-Logo, dazu kleine Manga-Ausschnitte auf den Tüten?

Denn Mäcces hat auch noch eine Mini-Anime-Serie gedreht. Darin kommen die Charaktere vor und müssen kleine Wettrennen gewinnen oder einfach den Alltag bestehen. Praktischerweise kann das Unternehmen hier seine Produkte und auch sein Logo immer wieder platzieren. Die Folgen sind mit 30 Sekunden sehr kurz und können auf YouTube angesehen werden.

Fast-Food-Konzern klärt auf

„Kann nicht glauben, dass WcDonald’s echt ist“, teilt ein Kunde auf X ein Foto von einem neuen Getränkebecher mit dem Wc-Logo. Und auch andere teilen dort Bilder von den neuen Verpackungen, weil sie diese zum ersten Mal gesehen haben und sich fragen, was es damit auf sich hat. Den Kunden schwirrt davon aber ziemlich der Kopf.

Mehr News:

Diese Redaktion hat bei McDonald’s Deutschland nachgehakt. Vom deutschen Ableger des US-Konzerns heißt es: „Für Deutschland ist eine solche Kampagne nicht geplant. Diese Werbekampagne ist auf den US-amerikanischen Markt ausgerichtet.“