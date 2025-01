McDonald’s-Kundin platzt wegen Preisen der Kragen: „Wollt ihr mich verarschen?“

Wenn Großkonzerne versuchen, Witze auf Social Media zu machen, kann das auch schnell mal nach hinten losgehen. Genauso ist es jetzt McDonald’s ergangen.

Der Fast-Food-Riese postete bei Facebook ein Foto – eigentlich sollte es lustig sein. Doch anstatt über den Witz zu lachen, folgten bitterböse Kommentare für McDonald’s, die in eine ganz andere Richtung verlaufen. Dabei geht es um die Preise für das Essen. Die Leute fühlen sich regelrecht „verarscht“!

McDonald’s-Kundin platzt der Kragen – „Wollt ihr mich verarschen?“

Sie gehören zu den Lieblingen bei McDonald’s: die Chicken McNuggets. Und in Zeiten von Memes und Co. wollen auch große Marken ihre Follower auf Social Media erheitern. Doch das kann auch nach hinten losgehen, wie ein Post von McDonald’s jetzt beweist (und das war nicht das erste Mal, dass ein Witz schiefläuft). Hierbei zeigt der Fast-Food-Konzern ein Foto von vermeintlichen Nuggets und schreibt dazu: „Wenn du denkst, das sind Nuggets, dreh dein Handy auf den Kopf.“ Und beim Umdrehen folgt prompt die witzige Lösung: „Ja, das sind Nuggets.“

Einige Follower steigen auf den Scherz ein und schreiben unter anderem: „Und ich mach’s auch noch“ oder „McDonald’s wird lustig“. Doch wie es typisch ist für ein soziales Netzwerk, folgt auch jede Menge „hate“. Dabei geht es gar nicht mal um den Witz an sich, sondern um die Preise der beliebten Chicken Nuggets. Eine Frau schreibt zum Beispiel: „Wollt ihr mich verarschen? 20 mc schinken Nuggets, das sie jetzt fast 8 Euro kosten. Damals haben die 2-3 Euro gekostet und jetzt sind sie doppelt so teuer. Was macht ihr für ein Mist?“ Dem aufmerksamen Leser sind neben der Beschwerde wohl auch die Rechtschreib- und Rechenfehler aufgefallen, für die die Dame in den Kommentaren natürlich auch gleich eins auf den Deckel bekommt. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Vor allem die immer teurer werdenden Preise bei McDonald’s und Co. sind für viele Kunden natürlich ein Thema.

Waren die Nuggets wirklich mal so billig?

Ein User antwortet prompt: „8 Euro? Bei uns 10.“ Oder es kommt der Vorschlag, dass selber kochen Geld spart. Andere Follower fragen sich zudem, wann die Zeit gewesen sein soll, dass die Nuggets so günstig waren.

Ein weiterer Kommentar macht das vermeintliche Preis-Leistungs-Dilemma noch deutlicher: „Doch, die haben immer mal bei Aktionen 2,99 Euro gekostet. Ostercountdown etc. Zu anderen Preisen holt man sich den Schrott doch nicht.“ Ob man gerne zu McDonald’s geht und die Preise gerechtfertigt findet, muss jeder für sich selber entscheiden. Doch komisch ist mal wieder, dass ein harmloser Scherz zu solchen Auswüchsen im Internet fähig ist.