McDonald’s änderte Rezepturen bei Burger – jetzt folgt der nächste Hammer

Gleich zwei Hammer-Nachrichten für die Kunden von McDonald’s! Der Fast-Food-Riese experimentiert zurzeit herum. Seit Kurzem gibt es auf dem Royal TS eine neue Soße, die nicht ganz den Geschmack aller Kunden trifft.

Doch die neuesten News werden selbst den letzten Nörgler noch positiv stimmen. Denn McDonald’s will nicht nur ein neues Restaurant-Format testen, sondern kommt seinen Kunden auch noch ein Stück weit entgegen.

McDonald’s mit Preishammer

Neue Restaurants im Test und jetzt werden auch noch die Preise gesenkt! Burger und Pommes sollen wieder günstiger werden, verkündet die Kette. „Ich gehe davon aus, dass mit dem Rückgang der Inflation auch unsere Preise anfangen werden, herunterzugehen“, so Finanzchef Ian Borden.

Wie auch alle anderen Unternehmen hatte der Fast-Food-Konzern zuletzt auf die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise reagiert und die eigenen Produkte für mehr Geld verkauft. Mit der nun rückläufigen Inflation aber könne man zumindest den Franchise-Nehmern eine Empfehlung zur Preisreduktion geben. Denn jene würden nun einmal entscheiden, wie die Preise im Restaurant aussehen, so Borden.

McDonald’s verdient sich eine goldene Nase

Überraschenderweise sanken die Verkaufszahlen im letzten Quartal von April bis Juni nicht. Ganz im Gegenteil, sie stiegen sogar noch um knapp zwölf Prozent an, wie das Unternehmen mitteilt. Und beim Umsatz machte der US-Konzern noch ein Plus von 14 Prozent. Vor allem in den USA, aber auch Großbritannien und Deutschland habe man ein gutes Geschäft gemacht, dank der „strategischen Preisanhebungen.“

Gute Nachrichten für McDonald’s nach den Verlusten aufgrund der fehlenden Verkäufe aus Russland. Und auch für die Kundschaft soll es nun besser laufen. Denn mit dem aktuellen Überschuss wagt sich der Fast-Food-Gigant an ein neues Experiment. Ein paar neue Standorte sollen probeweise aufgebaut werden. Diese sollen „die DNA von McDonald’s, aber eine eigene Persönlichkeit haben“. Wie genau das neue Konzept „CosMc’s“ aussehen soll, verrät Finanzchef Borden allerdings noch nicht. (mit dpa)