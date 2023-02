McDonald’s mit großen Änderungen – kommt DAS auch bald auf dich zu?

McDonald’s hat eine große Ankündigung umgesetzt. Die Speisekarte wurde in vielen Filialen angepasst.

In irischen und britischen Restaurants von McDonald’s sind ab sofort alte Menü-Lieblinge zurück. Wir haben bei dem Fast-Food-Riesen nachgefragt, ob auch Kunden in Deutschland von der Aktion profitieren.

McDonald’s holt beliebte Gerichte zurück

Laut „Mirror“ sind gleich mehrere beliebte Menüs seit Donnerstag (15. Februar) wieder zurück auf dem Speiseplan von McDonald’s. Demnach solle der McSpicy als fester Bestandteil zurückkehren. Aber auch zwei andere beliebte Burger nämliche der Grand Big Mac und der Grand Bic Mac mit Bacon feiern ihr Comeback. Die Burger werden mit Rinderpatties, einer Scheibe Käse, Salat, Zwiebeln und Gurken und Big Mac-Sauce in einem Sesambrötchen zubereitet – und auf Wunsch eben auch mit etwas Speck.

Das ist McDonald’s:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2020 betrug der Umsatz 19,2 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Doch das war noch nicht alles. Auch über Chilli Cheese Bites können sich Kunden wieder freuen. Zudem kommen auch Eis-Liebhaber auf ihre Kosten: der Galaxy Chocolate McFlurry und der Galaxy Caramel McFlurry werden wieder verkauft. Allerdings sind alle Gerichte nur für kurze Zeit erhältlich. Die Aktion soll nämlich nur sechs Wochen laufen.

In dem Bericht heißt es, dass die Änderung in irischen und britischen Restaurants vorgenommen werde. Diese Redaktion hat für Kunden aus Deutschland nachgefragt, ob auch hierzulande mit der Aktion gerechnet werden könne. „Eine Einführung der von Ihnen genannten Produkte ist in Deutschland aktuell nicht geplant“, so die ernüchternde Antwort eines Sprechers von McDonald’s.