McDonald’s: Beliebter Burger immer kleiner und teurer? Kunden sehen rot! „Fast schon Blattgold naschen“

Nanu, was ist denn bei McDonald’s los? Das dachte sich auch dieser Fastfood-Liebhaber, als er sich kürzlich einen Burger dort gönnte.

Pommes, Burger, Chicken Nuggets: Das Angebot bei McDonald’s ist vielfältig. Einige Produkte sind beliebter, andere weniger. Zu den absoluten Klassikern im Sortiment gehört wohl der Chickenburger. Doch der sorgte bei einem Kunden für ordentlich schlechte Laune. Der Grund war die Größe des Produkts.

McDonald’s: Kunde poltert auf Facebook los

„Der Klassiker für alle Chicken-Freunde! Du brauchst etwas Herzhaftes, das satt macht? Dann hol dir den Chickenburger mit 100 Prozent saftigem, paniertem Hähnchenfleisch, fruchtiger Sweet Chilisauce und knackigem Salat. Der beflügelt deine Geschmacksnerven!“ – so bewirbt McDonald’s seinen Chickenburger auf der Homepage.

Doch diese Ansicht kann ein Kunde wohl so gar nicht teilen. Auf dem offiziellen Facebook-Account von McDonald’s machte sich der Mann Luft. „Was ist mit eurem Chickenburger los? Noch ’ne Nummer kleiner und die sehen aus wie Oreo. Solch ein Preis für so ein Popel-Fleisch. Kann man stattdessen fast schon Blattgold naschen“, schrieb er in seinen Post.

So erklärt sich McDonald’s

„Nicht nur die ‚Größe‘ ist katastrophal auch die Qualität für den Preis hat sowas von nachgelassen“, stimmt eine Frau zu. Unsere Redaktion hat bei McDonald’s nachgefragt. Ist der Chickenburger etwa tatsächlich kleiner geworden?

„Wir testen aktuell in einigen Restaurants für bestimmte Burger neue Buns. Diese sind vom Umfang her zwar kleiner, aber gleichzeitig etwas höher – wodurch der Burger tatsächlich in Summe die gleiche Größe aufweist. Wir vermuten, dass der Gast seinen Chickenburger mit dem neuen Bun erhalten hat“, heißt es von Seiten des Unternehmens.