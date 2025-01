McDonald’s: Millionäre parken zahlreiche Autos vor Restaurant – der Grund ist traurig

Auf TikTok kursiert ein Video, das die Welt in Staunen versetzt: Vor einem McDonald’s in Kalifornien parken Autos, die so wertvoll sind, dass man sie normalerweise hinter dicken Garagentoren vermuten würde.

Denn auf dem Parkplatz vor der Fast-Food-Kette tummeln sich Autos im Millionenwert – doch die Besitzer essen nicht nur einen Burger im Restaurant. Hinter der Parkplatz-Aktion steckt ein trauriger Grund.

Mercedes 300 SL Coupé, Ferrari & CO – McDonald’s als Parkplatz für Luxusautos

Alles fing damit an, dass der TikToker „MizzyinMotion“ ein Video der motorisierten Schätze teilte, als er auf dem Weg in die McDonalds-Filiale war. Das Video dürfte den ein oder anderen erstaunt haben.

Das Highlight der parkenden Autos? Ein Mercedes 300 SL Coupé, von dem es nur 1400 Stück gibt. Und der Preis? Mindestens 1,5 Millionen Euro. Doch der 300 SL ist nicht der einzige Hochkaräter auf diesem Parkplatz. Neben ihm stehen zwei weitere Schätze aus der goldenen Ära der 50er und 60er Jahre. Zum einen ein cremefarbenes Mercedes 190 SL Cabrio, der „kleine Bruder“ des 300 SL, aber immer noch ein feines Stück Automobilgeschichte.

Und dann wird’s richtig spannend: Da parkt doch tatsächlich ein Nachbau des legendären Ford Mustang Shelby GT500 aus dem Film „Nur noch 60 Sekunden“ – besser bekannt als „Eleanor“. Die Fans des Films wissen, dass „Eleanor“ ein wahres Schmuckstück ist, und dieser Nachbau hat einen stolzen Preis von etwa 200.000 Euro.

Und als wäre das nicht schon genug, gesellt sich noch ein Ferrari F430 Spider in „Giallo Modena“-Gelb zu der Runde. Ein Fahrzeug, das zwar mit einem Baujahr aus den 2000ern ein wenig jünger ist, aber trotzdem ein ganz schöner Kracher bleibt – ab 100.000 Euro aufwärts!

McDonald’s: Parkplatz als Rettungsversuch? User sind emotional

Fast könnte man meinen, die Autos seien zum Einkaufen oder für eine gemütliche Fahrt zu McDonald’s abgestellt worden, doch viele vermuten, dass sie vor den drohenden Flammen gerettet wurden. Denn Calabasas liegt nur 20 Kilometer von Malibu entfernt, das derzeit von den kalifornischen Waldbränden bedroht wird.

„Das hat mich sehr berührt. Sie haben ihre Häuser verloren, aber sie haben versucht zu retten, was sie noch hatten 🙁 und es ist immer noch gefährdet“, schrieb so eine Userin. Und auch ein anderer TikTok-Nutzer vermutete: „Einige davon sind wahrscheinlich von den Großeltern und sie wollten sie sicher aufbewahren.“

Doch so schnell die Autos für Aufsehen sorgten, so schnell verschwanden sie auch wieder vom McDonalds-Parkplatz. Denn am nächsten Tag war die edle Sammlung wieder verschwunden – die Besitzer hatten ihre Schätze wohl sicher in die Garage gebracht.