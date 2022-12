McDonald’s: Neuerung in den Filialen sorgt für Diskussionen unter Gästen

Mit dieser Entwicklung sorgt McDonald’s unter seinen Gästen seit geraumer Zeit für reichlich Gesprächsstoff.

In den vergangenen Jahren haben immer mehr Filialen von McDonald’s in Deutschland sogenannte Bestellterminals eingeführt. An diesen SB-Terminals müssen Kunden auf einem Touchscreen ihre Bestellung aufgeben und in der Regel gleich dort bezahlen. Anschließend erhalten sie eine Bestellnummer. Sobald diese Nummer auf einem großen Bildschirm über der Kasse erscheint, können sie ihre Mahlzeiten dort abholen.

McDonald’s: Bestellterminals sorgen für Wirbel

Während einige Kunden mit diesen Vorgängen gut zurechtkommen und speziell die Mitarbeiter von McDonald’s durch die Bestellterminals sehr viel Zeit sparen, hadern viele Gäste des Fast-Food-Riesen immer noch mit den Maschinen. Auf der Facebook-Seite des Unternehmens lassen sie ihrem Unmut immer wieder freien Lauf.

Zuletzt gab es erneut Kritik eines Kunden. „Ich war seit langer Zeit mal wieder bei McDonald’s, doch eins stört mich irgendwie noch immer: diese blöden Bestellterminals“, schrieb er.

Und weiter: „Warum muss das alles so umständlich sein und dreimal so lange dauern? Dann kommt noch die Tatsache dazu, dass es damit drei Kassenzettel gibt. Einen spuckt das Terminal aus, dann gibt’s von der Kasse noch mal einen Zettel. Und auf dem Tablett lag noch einer. Insgesamt ein guter Meter an Thermopapier!“

McDonald’s reagiert

McDonald’s reagierte sofort und stellte klar, dass es für Kunden auch weiterhin die Möglichkeit gibt, an den Kassen zu bestellen: „Mit unseren Terminals möchten wir unseren Gästen eine neue, zusätzliche und komfortable Bestellmöglichkeit bieten. Dennoch solltest du natürlich weiterhin auch an der Kasse bestellen und bezahlen können.“

Außerdem weißt McDonald’s darauf hin, dass das Unternehmen dazu verpflichtet ist, Kassenbons auszustellen: „Des Weiteren gilt auch für uns die Kassenbon-Pflicht, die besagt, dass bei allen Vorgängen an elektronischen Kassen Belege ausgegeben werden müssen. Darauf haben wir leider keinen Einfluss.“