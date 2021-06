McDonald’s: Frau fühlt sich betrogen! „Ich sollte den Inhalt kontrollieren“

Diesen Einkauf bei McDonald’s wird eine Frau so schnell wohl nicht mehr vergessen.

Nach ihrem Besuch bei der Fast-Food-Kette fühlte sich die McDonald’s-Kundin betrogen und beschwerte sich.

McDonald’s: Eine Kunde war sehr aufgebracht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

McDonald’s:Kundin bestellt bei dem Fast-Food-Giganten!

Nur mal eben schnell zu McDonald’s, das dachte sich wohl eine Frau. Immerhin bekommt man dort rasch sein Essen und kann es dann auch mit nach Hause nehmen.

Doch in diesem Fall scheint die Wahl für McDonald’s nicht die beste Möglichkeit gewesen zu sein. Zwar erhielt die Kundin ihre Bestellung, alledings war sie damit nicht zufrieden. Ein weiteres Problem war, dass sie das Problem nicht vor Ort, sondern erst später bemerkte.

McDonald’s: Frau fühlt sich betrogen!

Der Fehler von McDonald’s ärgerte die Frau so sehr, dass sie sich auf der Facebook-Seite der Fast-Food-Kette beschwerte. „Schön wenn man Zuhause ankommt und ein komplettes Menü fehlt. Ich sollte doch lieber wieder den Inhalt kontrollieren“, hieß es in ihrem Post.

Dazu postete sie ein Foto, welches ihren Bestellbon von McDonald’s zeigt. Vier Gutscheine der aktuellen Aktion hatte sie geordert. Ein Menü fehlte dabei offenbar. Auch andere User schalteten sich ein. „Pech. Aber das wird dir hoffentlich eine Lehre sein, in Zukunft die Tüten zu kontrollieren. Vor allen Dingen bei solch einer großen Bestellung. Das war klar, dass da was nicht passen wird“, lautete beispielsweise ein Kommentar. Eine Frau sieht das ganz anders: „Selbstverständlich finde ich es nicht zu kontrollieren. Eigentlich sollte man sich drauf verlassen können, dass alles drin ist, auch bei Stress. Ein komplettes Menü finde ich schon extrem.“

McDonald’s: Bekommt die Kundin doch noch ihr fehlendes Essen?

Doch wie ging es nun weiter? Die Kundin war ja immerhin schon zu Hause. Wie sie weiter berichtete, rief sie anschließend in der Filiale von McDonald’s an.

McDonald’s: Letztendlich wurde eine gute Lösung gefunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

„Die Dame am Telefon war superlieb und ihr tat es total leid. Hat sich alles notiert und in den nächsten Tagen soll ich einfach vorbeikommen. also alles wieder gut“, berichtet sie. Scheint ganz so als sei ihre Wut auf die Fast-Food-Kette verflogen. (gb)