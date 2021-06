Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

McDonald’s: Kunde erlebt berührende Situation in Filiale – „Ich hatte Gänsehaut“

Bei dieser Geschichte, die sich in einem McDonald's in Berlin zugetragen hat, wird einem einfach warm ums Herz!

Wenn sich Kunden auf der Facebook-Seite von McDonald's melden, dann geht es meist um Beschwerden wegen falsch belegter Burger oder schlechtem Service. Umso wohltuender kommt da der Beitrag von Martin Brosy daher. Der 34-Jährige erzählt darin eine zutiefst berührende Geschichte.

McDonald's: Bewegende Geschichte in Berliner Filiale

Martin besuchte eine McDonald's-Filiale in Berlin. Doch gerade als er seine Bestellung aufgeben wollte, sah er neben sich einen Obdachlosen. Ohne zu Zögern sprach er ihn an.

Martin Brosy (rechts) erlebte in der Berliner McDonald's-Filiale (links) einen bewegenden Abend. Foto: Privat

„Ich frage ihn ohne viel Tamtam, was er gerne haben möchte und dass ich ihn einlade“, erzählt er in seinem Facebook-Beitrag. Der völlig überraschte, aber mindestens genauso dankbare Obdachlose meinte, dass ein Big-Mac-Menü „jetzt richtig super wäre.“ Gesagt, getan – Martin gab die Bestellung auf.

---------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

---------------

Doch es geht dem 34-Jährigen nicht darum, jetzt überall Lob für seinen Akt der Nächstenliebe einzufahren. Denn er hebt ebenso hervor, was der McDonald's-Mitarbeiter anschließend tat – und das ist mindestens genauso bewegend. „Ich hatte Gänsehaut“, so Martin.

Mann lädt Obdachlosen auf McDonald's-Menü ein

Denn der Angestellte füllte die Tüte nicht nur mit dem bestellten Big-Mac-Menü – sondern packte tatsächlich noch weitere Produkte hinein, bis die Tüte randvoll war. „Ohne mit der Wimper zu zucken“, erinnert sich Martin. „Das hat mich tief berührt. Es hat mich daran erinnert, dass eine gute Tat weitere gute Taten bewirken kann.“

Martin und der Obdachlose nahmen ihre bestellten Mahlzeiten gemeinsam vor der Filiale zu sich – „und sind dann mit einem guten Gefühl unserer Wege gegangen.“

McDonald's: Begeisterung und Rührung in den Kommentaren

Die Nutzer in den Kommentaren sind begeistert. „Manchmal ist es so einfach, gute Gefühle zu machen“, schreibt ein User. Eine andere Nutzerin macht ihre Rührung deutlich: „Krass... ich habe jetzt echt Gänsehaut und Pipi in den Augen. “

------------------------------------

Mehr McDonald's-News:

McDonald’s: Kunde will Burger essen – doch als er die Verpackung öffnet, vergeht ihm der Appetit

McDonald's: Kunde hat großen Wunsch – Kommt dieser Burger nach über 20 Jahren zurück?

McDonald’s ändert Rezeptur bei beliebtem Burger – Kunden sind alles andere als begeistert

-------------------------------------

Und wie Martin unserer Redaktion mitteilt, war die Begegnung im McDonald's nur die Krönung eines ganzen Tages voller hilfsbereiter Taten: „Am selben Tag habe ich einer Frau einen Döner gekauft und einer weiteren Frührentnerin fünf Euro geschenkt, weil sie am Bahnhof im Müll nach Flaschen gesucht hat.“ (at)