Mango-Gründer geht mit Familie wandern – dann stürzt er hunderte Meter in den Tod!

Die Modewelt und viele Modefans sind schockiert – der Gründer der bekannten spanischen Bekleidungsmarke Mango, Isak Andic († 71) , ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.

Wie das Unternehmen nun bestätigte, verunglückte Andic bei einer Wanderung in der Nähe von Barcelona.

Mango: Gründer stirbt durch dramatischen Unfall

Die genauen Umstände des Unglücks wurden von Mango nicht näher erläutert, jedoch berichten spanische Medien von dramatischen Details. Laut Berichten war Andic gemeinsam mit mehreren Familienmitgliedern auf einer Wanderung in der Region Collbató unterwegs. Die Gruppe hatte sich auf den Weg zu den Salpeterhöhlen gemacht, als das Unglück geschah.

Andic rutschte plötzlich aus und stürzte 150 Meter in die Tiefe. Seine Frau und sein Sohn, die sich zu dieser Zeit in der Nähe aufhielten, alarmierten sofort die Rettungsdienste. Trotz ihrer Bemühungen, schnell Hilfe zu holen, konnte Andic nur Stunden später von den Rettungskräften geborgen werden.

Später berichtete der Sohn des Unternehmers den Behörden, dass er etwas weiter vorne auf dem Wanderweg gelaufen sei, als er das Geräusch von fallendem Gestein und Sand hörte. Als er sich umdrehte, sah er, wie sein Vater ins Leere fiel. Leider konnte er ihn nicht mehr retten.

Mango: Familien-Unternehmen entwickelt sich zum globalen Hit

Isak Andic hatte Mango 1984 in Barcelona gegründet, zunächst mit Unterstützung seines älteren Bruders Nahman. Die Marke wuchs rasch und ist heute eines der größten Bekleidungsunternehmen in Europa. Mit fast 2800 Filialen weltweit und rund 15.500 Angestellten hat Mango eine herausragende Stellung in der globalen Modebranche. Die Familie Andic stammt ursprünglich aus der Türkei.

Das Unternehmen drückte laut „BILD“ in einer Stellungnahme sein tiefes Bedauern über den Verlust des visionären Unternehmers aus, der Mango zu einer international erfolgreichen Marke gemacht hat.