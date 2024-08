Mallorca: Zu viel des Guten – Urlauber halten es nicht mehr aus

Viele Menschen suchen im Urlaub auf Mallorca genau das: sommerliche Temperaturen und viel Sonne. Schließlich haben wir in Deutschland die meiste Zeit nicht genug davon – so würden das viele behaupten. Den ganzen Tag am Strand liegen und immer sich immer wieder eine Abkühlung im Meer holen. So lässt es sich hier wahrlich aushalten.

Bei um die 30 Grad und mehr als 12 Sonnenstunden am Tag ist das auf Mallorca bestens machbar. Doch wer derzeit auf der spanischen Urlaubsinsel ist, merkt, wie es ist, wenn man zu viel des Guten davon hat. So auch unsere Reporterinnen vor Ort!

Mallorca: Alarmstufe Rot in Spanien

Morgens um 10 Uhr schon 30 Grad und das nach einer Nacht, in der die Temperaturen nicht unter die 25 Gradmarke gewandert sind. Viele konnten in den letzten Tagen auf der Insel nicht gut geschlafen – ich bin eine von ihnen. Die Menschen auf Mallorca ächzen in dieser letzten Juliwoche unter der Hitze.

Der spanische Wetterdienst hat für Mallorca die Alarmstufe Orange aufgerufen. Palma misst an diesem Tag heftige 41 Grad und kratzt damit an der Alarmstufe Rot, die bei 42 Grad ausgerufen wird. In manchen Regionen Spaniens ist es sogar noch heißer, so etwa in Teilen Kataloniens und in Murcia. Es ist der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle im Land.

Um 13 Uhr sind es an diesem 31. Juli bereits 39 Grad in S’Arenal an der Playa de Palma. Die Strände sind dennoch gut gefüllt – die meisten Menschen retten sich ins Meer, oder aber in den Schatten der Palmen und zahlreichen bunten Sonnenschirme, die das Bild der Playa prägen. Hält man auch nur einen Arm in die pralle Sonne, halt man das Gefühl in einem Backofen zu sein – sie brennt förmlich auf der Haut.

Eine alte spanische Regel

Am heißesten es ist um die späte Mittagszeit herum. Zwischen 14 und 17 Uhr ist es in der Sonne nicht auszuhalten. Das macht sich auch an der Playa bemerkbar. In den vergangenen Tagen leerte sich der Strand um diese Zeit herum etwas. Doch es gibt selbst bei diesen Temperaturen noch Menschen, die ohne jeglichen Kopfschutz in der prallen Sonne liegen.

Gegen 18 Uhr füllt sich die Playa dann wieder allmählich. Vor allem die Einheimischen kommen dann erst an den Strand. Sie wissen mit der Hitze umzugehen und eine Sache, die ich als Spanierin gelernt habe, ist: zwischen 14 und 17 Uhr geht man im Hochsommer nicht an den Strand. Eine alte Weisheit, die ich den Touristen hier auch ans Herz legen würde.

Mehr News aus Mallorca:

Am Abend und in der Nacht ist es dann wieder voll auf der Strandpromenade in S’Arenal. Bei um die 30 Grad ist es zwar immer noch heiß, aber deutlich angenehmer als zu Mittag. Viele suchen einen Platz in den Restaurants und Bars nahe der Klimaanlage oder den Ventilatoren. Immer wieder sieht man Frauen mit Fächern, die sich Luft zu wedeln. Etwas kühler soll es auf Mallorca erst wieder am 7. August mit einer Höchsttemperatur von 32 Grad werden.