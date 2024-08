Mallorca: Es will nicht aufhören – Touristen müssen weiter sehr vorsichtig sein

Auf Mallorca ist es bereits seit Wochen heiß. Während besonders Urlaubern die sommerlich warmen Temperaturen gefallen, um während ihrer Auszeit entspannt in der Sonne liegen und sich bräunen zu können, ist es für einige Menschen hier auf der Insel jedoch zu viel des Guten. Denn bei Temperaturen von bis zu 40 Grad besteht ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesundheit.

Tatsächlich zählt Mallorca in diesem Sommer bereits zwei Hitzetote – und es könnten noch mehr werden. Ein Blick auf die Wettervorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet sollte Urlaubern und Einheimischen zu denken geben, wie sie sich vor dieser Gefahr schützen können.

Mallorca: Hitzewelle dauert an

Zwar sind für das Wochenende vom 10. und 11. August keine Temperaturen über 40 Grad zu erwarten, wie es Ende Juli auf Mallorca der Fall war. Doch mit einer Höchsttemperatur von 38 Grad in Mallorcas Hauptstadt Palma ist es bis zur 40-Grad Marke nicht mehr allzu weit. Es herrscht Alarmstufe Gelb auf der Insel! Einzig und allein für die Nordküste wurde keine Warnung herausgegeben.

Am Sonntag (11. August) sieht es ähnlich aus. Mit bis 37 Grad am Mittag gilt für Einheimischer und Urlauber weiterhin Vorsicht zu wahren und sich nicht der prallen Sonne auszusetzen. Sonnencreme und Kopfbedeckung sind bei einem Besuch am Strand ein Muss. Die meisten Menschen an der Playa sind mit Sonnenschirmen ausgestattet, unter die sich die Menschen immer wieder retten.

Und auch das Meer vor der Playa de Palma ist voller badender Urlauber und Einheimischer! Doch bei einer Wassertemperatur von um die 30 Grad kann hier von einer Abkühlung nicht wirklich die Rede sein.

Zum Anfang der nächsten Woche soll es auf Mallorca wettertechnisch erträglicher werden. Die Warnstufe Gelb soll dann nur noch für das Inselinnere gelten. Hier ist es für gewöhnlich heißer, denn Wind und Meer haben an den Küsten eine kühlende Wirkung. Am Montag (12. August) und Dienstag (13. August) werden Temperaturen von bis zu 34 beziehungsweise 33 Grad erwartet. Am Mittwoch erwartet die Menschen auf Mallorca dann eine kleine Sensation: Es soll regnen auf der Insel!