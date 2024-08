„Goodbye Deutschland“-Stars wagen zweiten Versuch – doch es gibt einen Haken

Familie Charmi aus Kiel wanderte im September 2021 nach Mallorca aus und wurde dabei von den Kameras von „Goodbye Deutschland“ begleitet. Ihr Glück auf der Insel währte jedoch nicht lang. Ein heftiger Schimmelbefall im Haus der Familie zwang Mutter Fabi und Vater Mani das Projekt abzubrechen und mit den gemeinsamen vier Töchtern Lia, Maja, Emma und Zoe zurück nach Deutschland zu kehren. Der Abschied fiel der ganzen Familie sichtlich schwer.

Circa zwei Jahre später dann die Nachricht: Die Charmis kehren nach Mallorca zurück! Im Interview verrieten Fabi und Mani gegenüber dieser Redaktion, warum sie fest daran glauben, dass es dieses Mal klappt. Zudem verraten sie dabei ein kleines Detail, das manchen Fans der „Goodbye Deutschland“ nicht ganz gefallen dürfte.

„Goodbye Deutschland“: Dieses Mal soll es klappen

„Bei mir war er nie weg, dieser Wunsch wieder nach Mallorca zu gehen“, erzählt Fabi Charmi. Im Mai habe man sich ein Haus auf der Insel angeschaut. Als dieses den Vorstellungen passte, war der Entschluss, einen zweiten Versuch zu wagen, sofort gefällt.

Zwar hatte die Familie nicht vergessen, was in ihrer Zeit gemeinsam mit „Goodbye Deutschland“ auf Mallorca alles vorgefallen war. Doch der Glaube daran, dass es dieses Mal klappt, ist stark. Dazu trägt auch das neue Haus bei. „Das Haus ist auf jeden Fall deutlich besser gebaut. Es ist isoliert, es hat eine Heizung und es ist nicht so riesengroß wie das zuvor. Ich gehe stark davon aus, dass diesmal auch kein Schimmel entstehen wird, weil es schon deutlich besser ist, als die meisten spanischen Häuser.“

Mutter Fabi Charmi mit ihren vier Töchtern Lia, Maja, Emma und Zoe. Die Familie ist bekannt aus der Fernsehshow „Goodbye Deutschland“. Foto: Privat

Mitte August geht es los. Ende August erscheint dann auch noch ein neuer Song von Vater Mani, der unter dem Künstlernamen Nick Tschecker bereits in der Vergangenheit auf dem Ballermann auftrat und das mit seinem neuen Song „Denkmalschutz“ auch wieder tun will, wie er im Interview verriet.

Genügend Stoff also, den die Charmis für ein zweites Mal bei „Goodbye Deutschland“ liefern. Doch dann die Ernüchterung für alle Fans. Auf die Frage, ob die Fernsehkameras von „Goodbye Deutschland“ auch dieses Mal dabei sein werden, antwortet Mama Charmi: „Diesmal wird es erstmal keine Kameras geben.“

Auf die Frage, warum nicht, ergänzt sie: „Ich denke, weil es zu spontan ist. Es ist Hauptsaison zum Auswandern und mit Sicherheit haben sie viele andere Auswanderer.“ Wer die Familie also bei ihrem zweiten Neubeginn auf der Insel begleiten will, muss das bei Instagram in den Stories von Mutter Fabi Charmi machen, wie sie abschließend sagt.