Anastacia auf Mallorca: Schock für Fans – wenige Stunden vor Konzert geht die Nachricht um

Wer in den vergangenen Wochen durch die Straße von Palma de Mallorca gegangen ist, dem ist immer wieder ein Gesicht ins Auge gefallen. Denn die Stadt ist gesäumt von Plakaten, die den Auftritt eines Welt-Stars in der mallorquinischen Hauptstadt verkündet haben.

Das Konzert sollte am Abend des 6. August auf dem Konzertgelände Son Fusteret stattfinden und den krönenden Abschluss der „Palma Concert Series“ darstellen, die in diesem Jahr erstmalig auf der Insel stattfand. Doch dazu kommt es jetzt nicht mehr!

Anastacia auf Mallorca: „Es tut mir so Leid“

Keine 24 Stunden vor dem geplanten Auftritt in Mallorca verkündete die US-amerikanische Sängerin auf ihrem Instagram-Account die überraschenden und für ihre Fans traurigen Neuigkeiten. Das Konzert in Palma, sowie der Auftritt am 8. August in Roses sind abgesagt.

„Leider werde ich aus gesundheitlichen Gründen am 6. August auf Mallorca sowie bei der Show in Roses am 8. August nicht auftreten können“, schrieb der Popstar in einem Post in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. „Es tut mir so leid. Ich wollte wirklich bei diesen Shows auftreten, aber mir wurde von meinem Arzt geraten, mich auszuruhen und zu erholen“.

Was genau der Sängerin fehlt, sagte sie nicht. Anastacia hatte in der Vergangenheit bereits mehrere Jahre gegen Brustkrebs gekämpft und den Kampf schlussendlich gewonnen.

In der Kommentarspalte unter dem Post finden sich fast ausschließlich Genesungswünsche und das Mitgefühl ihrer Fans. Einige sind traurig über das ausfallende Konzert in Palma de Mallorca, doch auch sie bringen Verständnis auf, dass die Gesundheit an erster Stelle steht. „Gesundheit geht über alles. Wir verstehen und lieben dich“, schreibt ein Instagram-User. Und auch wir wünschen der Sängerin eine schnelle Genesung!