Urlaub auf Mallorca: Widerlich! Im Touristenviertel müssen Anwohner DAS mitansehen

Eine solche Situation möchte wahrscheinlich niemand im Mallorca-Urlaub erleben!

An der Playa de Palma auf Mallorca musste kürzlich die Polizei eingreifen, weil ein Mann auf offener Straße ein unsägliches Verhalten an den Tag gelegt hat.

Mallorca-Urlaub: Exhibitionist entblößt sich vor Familie

Eine Mutter war mit ihren Kindern am frühen Dienstagabend am Strand in Palma unterwegs. Doch dann traf die Familie plötzlich auf einen 45-jährigen Mann, der sich auf vor ihnen entblößte und anfing, zu masturbieren!

Auf Mallorca musste kürzlich die Polizei eingreifen, weil ein Mann auf offener Straße ein unsägliches Verhalten an den Tag gelegt hat.

Das ist die Balearen-Insel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Zusätzlich soll der Mann die Mutter und ihre Kinder währenddessen noch beleidigt haben. Zeugenaussagen zufolge war der 45-Jährige bereits zuvor gegenüber einiger Jugendlicher ausfällig geworden.

Mehrere Anwohner, die die Szene beobachteten, riefen daraufhin die Polizei, um den Exhibitionisten festzunehmen.

Mallorca: Spanische Polizei nimmt Exhibitionist fest

Kurz darauf kamen die spanischen Nationalpolizisten in dem beliebten Touristenviertel an. Die Ordnungshüter konnten den 45-jährigen Exhibitionisten in Gewahrsam nehmen. Das „Mallorca-Magazin“ hatte über den widerlichen Vorfall berichtet. (at)