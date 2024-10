Mallorca: Halterin packt aus – so hundefreundlich ist die Insel wirklich

Der Urlaub mit dem Hund wird immer beliebter, denn viele Halter wollen auch in ihren Ferien nicht auf die geliebte Fellnase verzichten. Besonders die Länder Dänemark oder Frankreich gelten als sehr hundefreundlich und wer mit seinem Vierbeiner in den Urlaub will, steuert meistens eine der beiden Destinationen an.

Auch wenn Mallorca quasi als 17. Bundesland gilt, hat es doch zumindest in Bezug auf seinen Umgang mit Hunden einen schlechten Ruf. Denn das Land gilt bei uns in Deutschland als hundeunfreundlich. Doch stimmt das denn überhaupt? Unsere Mallorca-Reporterin hat mit einer Hundehalterin auf der Insel gesprochen.

Mallorca: Wahrheit oder Vorurteil?

Mallorca ist bekannt für seinen Ballermann, die Partylocations Megapark und Bierkönig, seine schönen Strände, der Serra de Tramuntana und den Dutzenden traumhaften Buchten – jedoch nicht dafür besonders hundefreundlich zu sein. Und das, obwohl alleine in Palma rund jeder dritte Haushalt einen Vierbeiner besitzt. Trotzdem sind sich vor allem die Deutschen sicher: Fellnasen sind auf der Insel nicht willkommen. Die Hochzeitsfotografin Marlene ist im November 2022 mit ihrem Freund und Hündin Mila nach Mallorca ausgewandert. „In Deutschland haben direkt alle gesagt ‚Ja, aber Spanien ist nicht hundefreundlich‘, als wir von unseren Plänen erzählt haben“, erinnert sich Marlene und fügt direkt hinzu: „Wir haben noch keine negativen Erfahrungen gemacht.“

+++ Urlaub auf Mallorca: Gemeinde am Limit! Touristen bekommen es zu spüren +++

Natürlich gebe es ein paar Vorschriften, an die man sich als Halter halten muss. „Klar, man darf im Sommer nicht an den Strand mit den Hunden, aber es gibt hier auch mehrere Hundestrände. Auch einen in der Nähe des Flughafens von Palma, da spielen die Hunde auch echt schön“, erzählt Marlene von ihren Erfahrungen und führt fort, „Man darf eigentlich in so gut wie jedes Restaurant mit den Hunden – die bringen dann auch sofort Wasser, ohne das man fragt.“ Und auch der Zwergspitz-Hundedame gefalle es auf Mallorca. „Sie liebt den Strand. Wir waren früher oft mit ihr in Belgien und da ist sie immer schon losgefetzt, sobald wir sie von der Leine gemacht haben, und hier ist das auch so“, erzählt die Hundemama.

„Es haben wirklich viele Hund hier“

Wenn sich die Saison auf Mallorca dem Ende neigt, nehme Marlena ihre Hündin auch mit an den „normalen“ Strand. „Wenn man seinen Hund mal mitnimmt und der dann auch hört und der sich einfach nur kurz abkühlt, dann stört das dann auch nicht und keiner sagt was“, so Marlena. Sobald die Saison aber Fahrt auf nimmt und die Menschen an den Stränden mehr werden, nehme sie ihre Fellnase auch nicht mehr mit zum Strand. „Die Leute wollen ja entspannen und ihre Ruhe haben, da kann ich verstehen, dass Hunde stören können“, berichtet die Mallorca-Fotografin.

Mehr News:

Auch auf der Straße bringe die Zwergspitz-Dame die Herzen der Passanten regelmäßig zum Schmelzen. „Die Leute, ob das jetzt toll ist oder nicht, streicheln Mila mitten auf der Straße oder sagen ‚Oh wie süß‘. Wenn wir hier langgehen, dann treffen wir auch viele Leute, mit denen wir quatschen, weil die Hunde gerade spielen – es haben wirklich viele Hunde hier“, bestätigt Marlena. Das Mallorca nicht hundefreundlich sei, kann sie nicht bestätigen. „Es gab jetzt eigentlich noch nie eine Situation, in der ich gedacht habe, der Hund ist nicht willkommen“, so die deutsche Auswanderin.