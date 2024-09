Urlaub auf Mallorca: Ich war an der Playa einkaufen – an einer Sache scheiterte ich kläglich

Die Hochsaison auf Mallorca ist vorbei – das ist besonders an der Playa de Palma zu spüren (>>HIER<< mehr dazu). Ende Oktober ist dann für viele Hotels und auch Partylocations wie Megapark und Bierkönig Schicht im Schacht – zumindest über die Wintermonate hinweg.

Trotzdem entfliehen viele Urlauber den kürzer werdenden Tagen und dem tristen Herbst in Deutschland. Hier auf Mallorca erfreuen wir uns immerhin noch an Temperaturen um die 25 Grad. Großer Beliebtheit erfreut sich dabei weiterhin die Region rund um den Ballermann. Die Playa de Palma bietet nicht nur für Strandliebhaber eine perfekte Möglichkeit zum Abschalten, sondern lädt auch zum Bummeln und Feiern ein.

Unsere Mallorca-Reporterin war in der Nähe der Playa de Palma einkaufen. Auf der Suche nach einem bestimmten Produkt scheiterte ich jedoch kläglich.

Urlaub auf Mallorca: Ich war an der Playa de Palma Bummeln

Nicht umsonst ist der Ballermann DER Anlaufpunkt für Mallorca-Urlauber. Touristen können an den verschiedenen Küstenabschnitten (Balnearios 0-15) baden, sich sonnen oder einen Drink in den Bars genießen. Aber auch Feierwütige kommen im Megapark, Bierkönig, Oberbayern oder den Dutzenden Clubs an der Playa de Palma voll auf ihre Kosten. Zudem laden die vielen Geschäfte zum Bummeln ein. Auch ich stöberte durch die Läden am Ballermann und musste bei dem ein oder anderen Anblick schmunzeln.

+++ Urlaub auf Mallorca: Ich war an der Playa einkaufen – und machte große Augen +++

Hier gibt es nicht nur typische Mallorca-Souvenirs wie Postkarten, Schlüsselanhänger, Fächer, Salzstreuer und Co. sondern auch die klassischen Touri-Shirts mit Wolfgang Petry, I love … oder auch mit Family Ritter aus Köthen. Bei dem ein oder anderen T-Shirt-Motiv dacht ich mir „Wer trägt so was?“ aber auch nur so lange, bis der nächste mit genau diesem Shirt um die Ecke kommt. Kurzes Fazit zu den Klamotten: Hier trägt man wirklich alles.

Aber auch wer Lebensmittel einkaufen will, wird an der Playa de Palma oder spätestens in der zweiten Reihe zum Strandabschnitt fündig. Auch ich wollte ein paar Besorgungen erledigen und steuerte deshalb auf einen spanischen Supermarkt zu. Die typischen Lebensmittel für den alltäglichen Bedarf wie Brot, Käse, Joghurt waren schnell gefunden und landeten im Einkaufskorb. Allerdings stand auf der Liste auch noch Duschgel – und als ich dieses entdeckte, war ich zugegebenermaßen erst einmal verdutzt.

Das Duschgel war deutlich teurer als in Deutschland. Zwischen 3.50 und 4.50 Euro – der Grund dafür lag allerdings auf der Hand. Anders als bei uns in Deutschland standen in dem Regal Flaschen, deren Fassungsvermögen bei rund einem Liter war. Ein Produkt wurde sogar mit der Extra-Größe von 1,25 Liter (!) beworben. Mein erster scherzhafter Gedanke: „Wie oft duschen die Leute hier?“ Eine kleinere Größe war nicht zu finden – egal wie oft ich die Regale im Supermarkt noch umrundete.

Urlaub auf Mallorca: Suche scheiterte kläglich

Also machte ich mich auf den Weg in einen anderen spanischen Supermarkt. Denn ich hatte wenig Lust zum einen mit einem Liter Duschgel unter dem Arm durch die Straßen von Mallorca zu rennen – und zum anderen wollte ich nicht die halbe Flasche wieder mit zurück nach Deutschland schleppen. Zumal mein Koffer nach diversen Shopping-Eskapaden sowieso kurz vor dem Kollaps steht. Doch auch hier zeigt sich das gleiche Bild: Duschgel und Shampoo nur in riesigen Abfüllmengen. Kein einziges Duschgel gab es in der üblichen Größe, wie wir sie aus Deutschland kennen – was mich wirklich verblüffte. Schlussendlich machte ich mich dann doch mit meinem Ein-Liter-Duschgel unter dem Arm zurück in unsere Ferienwohnung.

Unsere Mallorca-Reporterin war verblüfft über die Abfüllmenge beim Duschgel – die auf der spanischen Insel Standard ist. Foto: Vanessa Schubert

Unsere Mallorca-Reporterin war verblüfft über die Abfüllmenge beim Duschgel – die auf der spanischen Insel Standard ist. Foto: Vanessa Schubert

Was mir bei den beiden Einkaufsbesuchen an der Playa de Palma von Mallorca ebenso aufgefallen ist: Die übergroße Abfüllmenge betrifft nicht nur das Duschgel. Auch bei den Getränken wie Cola oder Fanta ist eine Abfüllmenge von zwei Litern keine Seltenheit sondern eher Standard. Das ganze „Phänomen“ zieht sich bis in den Lebensmittelbereich. Selbst bei Frischkäse oder Schmelzkäse sind die Produkte in deutlich größeren Mengen als bei uns in Deutschland abgepackt.

Mehr News:

Klar, hat das Ganze seine Vor- und Nachteile. Bei Lebensmittel ist es gerade für Ein-Personen-Haushalte schwierig, die Menge rechtzeitig aufzubrauchen. Auch wenn ich bei der Suche nach einem „kleinen“ Duschgel kläglich scheiterte, gibt es doch ein was gutes. Bei der riesigen Menge habe ich jetzt immerhin nicht mehr die Sorge, dass das Produkt während meiner Zeit auf Mallorca noch einmal leer gehen sollte – selbst wenn ich drei Mal am Tag duschen sollte. Vermutlich kann ich die Waschlotion noch mit nach Deutschland nehmen und muss erst nach Weihnachten wieder welches nachkaufen – überspitz gesagt natürlich.