Last Minute im Herbst nach Mallorca? So sparen Urlauber bares Geld

Der Sommer hat Deutschland von heute auf morgen den Rücken gekehrt. Stattdessen ist der Herbst durch die Tür gefallen. Regenjacke und leichte Mäntel kamen schneller zum Einsatz, als dem einen oder der anderen lieb ist. Kein Wunder, dass da sich der Blick sehnsüchtig gen wärmere Gefilde wie Mallorca richtet.

Immerhin sind die Temperaturen auf der beliebten Urlaubsinsel auch im September zwar nicht mehr brütend heiß, aber dennoch spätsommerlich warm. Wer dem Herbst in Deutschland Last Minute entfliehen will, um die Sonne auf Mallorca zu genießen, der sollte jetzt unbedingt weiterlesen.

Urlaub auf Mallorca: Im Herbst herrscht Hochkonjunktur

Dem grauen Herbst in Deutschland noch ein Weilchen entfliehen – das haben etliche Urlauber auch in diesem Jahr wieder vor. In einigen Bundesländern, darunter auch Thüringen und Sachsen, stehen die Herbstferien an – für viele Familien ein perfekter Zeitpunkt, um noch einmal in den Flieger Richtung Mallorca, Antalya oder Kreta zu steigen. Strandurlaub am Mittelmeer habe in den Herbstferien Hochkonjunktur, wie ein Sprecher von Tui sagt. Der Reiseveranstalter hat nach eigenen Angaben deshalb in der Türkei, Griechenland und Spanien kräftig aufgestockt, und auch in Ägypten zusätzliche Flug- und Hotelkapazitäten geschaffen.

Die Nachfrage nach Urlaubsangeboten in den kommenden Wochen sei laut Tui hoch. Bei Konkurrent Alltours wird das bestätigt. „Die Herbstferien sind bereits sehr stark gebucht. Es gibt allerdings über alle Ziele hinweg noch Restkapazitäten“, teilt der Düsseldorfer Veranstalter mit. Wenig überraschend dürfte die Tatsache sein, dass besonders die Türkische Riviera, Mallorca, die griechischen Inseln, die Kanaren und Ägypten bei den Urlaubern hoch im Kurs steht.

Urlaub auf Mallorca: Das geht auf den letzten Drücker

Wer Angst hat, dass er keine Last-Minute-Angebote abstauben kann, darf beruhigt aufatmen. Die Dertour-Gruppe, Deutschlands zweitgrößter Veranstalter, erwartet keinen „ausgeprägten Last-Minute-Herbst“, aber die üblichen Angebote für spontan Reisende gebe es weiterhin. Wer auf den letzten Drücker ein paar Sonnenstrahlen auf Mallorca, Kreta und Co. abstauben will, kann mit den folgenden Tipps bares Geld sparen: Gute Angebote finden Urlauber, wenn sie bei der Wahl des Hotels und damit der genauen Region nicht festgelegt sind. Gleiches gilt auch für Ferienhäuser. Denn oft wird spontan durch etwaige Stornierungen etwas frei – und man kann den ein oder anderen Schnapper machen.

Flexibilität beim Anreisezeitraum kann ebenfalls einen enormen Einfluss auf den Preis des Urlaubs haben – das ist natürlich für Familien mit schulpflichtigen Kindern nur bedingt möglich. Wer sich nicht auf den klassischen Zeitraum von Samstag bis Samstag versteift, kann trotzdem den ein oder anderen Schnapper sowohl beim Flug als auch beim Hotel beziehungsweise des Ferienhauses machen.

Wer also noch nicht bereit ist für den Herbst, kann auf Mallorca, Kreta, Antalya und Co. den grauen und kühlen Tagen noch ein Weilchen entfliehen. (mit dpa)