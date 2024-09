Deutscher umrundet Mallorca mit dem SUP – eine Sache stößt ihm immer wieder sauer auf! „Traurig anzusehen“

Der Deutsche Harald Kümmel hat eine irre Aktion gestartet. Innerhalb von 17 Tagen hat er mit seinem Stand-Up-Paddle (SUP) Mallorca umrundet. Der Trip stellte ihn dabei vor echte Herausforderungen. Manche Tage waren für den 68-Jährigen aus Baden-Württemberg „der pure Horror“.

Doch Harald durfte auch die malerische Kulisse von Mallorca genießen. Trotz aller Hindernisse erlebte er das Naturschauspiel der Insel hautnah. Machte Rast an einsamen Buchten und schlief unter den Sternen ein. Doch dabei entdeckte er immer wieder eine Sache, die den 68-Jährigen auch im Nachhinein noch sauer aufstoßen lässt.

Deutscher umrundet Mallorca mit dem SUP

Harald startete sein irres Vorhaben am Dienstag (20. August) am Hafen von S’Arenal. Es folgten 17 Tage voller Anstrengung, herzlicher Begegnungen, etlicher Hindernisse und vielen Selbsterkenntnissen (>>HIER<< kommst du zum Beitrag, in dem Harald seinen Trip ausführlich schildert). Der 68-Jährige ist übrigens nicht aus „Jux und Tollerei“ aufs Board gestiegen und hat rund 500 Kilometer hinter sich gebracht. Der Grund für diese krasse Mallorca-Aktion ist ein ganz besonderer. Unter dem Motto „Paddeln gegen Krebs“ sammelt Harald Spenden für den Verein Förderkreis Krebskranke Kinder in Stuttgart.

„Letztendlich war es halt wirklich das Mega-Erlebnis. Du lernst halt Stellen von Mallorca kennen, die andere nie kennenlernen“, erzählt Harald im Gespräch mit unserer Reporterin. Auch wenn die Wellen und das Wetter dem 68-Jährigen das ein oder andere Mal ordentlich ausbremsten, hat das Naturschauspiel der Insel einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen. „Also die Nord-Ost-Spitze, das war ein besonderes Erlebnis. Ich war ganz alleine. Und ja, da bei Estellencs, da ist dieser Part, wo ich diese einsame Bucht entdeckt habe. Da habe ich mich gefühlt wie Robinson“, berichtet er von den besonderen Orten auf seinem Trip.

Besorgniserregende Beobachtung auf Mallorca-Trip

Doch immer wieder hat Harald eine Beobachtung gemacht, die ihn fassungslos macht. „Du findest überall Müll. Egal in welcher Bucht du einfährst, du findest mindestens eine Plastikflasche“, erzählt er. Doch das war noch nicht alles: „In dieser ganz einsamen Bucht da lagen ganze Motorblocks“, berichtet der 68-Jährige, „Aber da ist kein Zugang zu Fuß, die müssen den oben runtergeworfen haben von 100 Meter Höhe über die Klippe. Da laden dann die Schrottteile und was weiß ich nicht alles mitten in der Natur.“

Harald Kümmel aus Deutschland hat mit seinem SUP Mallorca umrundet – dabei machte er besorgniserregende Beobachtungen. Foto: Harald Kümmel

Doch nicht nur an der einsamen Bucht bei Estellencs machte Harald einen solchen Fund. „Um die ganze Südspitze rum: Da kommt eine einsame Bucht, ja wieder drei Plastikflaschen irgendwo reingeklemmt. Und wenn du an diese stark frequentierten Strände kommst und ein bisschen an die Seite fährst, wird ständig Plastikmüll angeschwemmt“, erzählt Harald. Die Situation auf Mallorca gebe ihm zu denken: „Wie wir nicht in der Lage sind, dieses schöne Meer und diese schöne Welt in Balance zu halten, weil wir wirklich konsumieren, alles einfach wegschmeißen. Es ist ständig so. Mitten auf dem Meer, drei Kilometer weg vom Strand – selbst da sind mir irgendwelche Plastiktüten und Plastikdosen entgegengengekommen“, sagt der 68-Jährige besorgt.

„Das ist teilweise traurig anzusehen, aber der Trip war auch das Schönste, was ich je in meinem Leben gemacht habe“, fasst Harald seine Mallorca-Aktion zusammen. Das Spendenkonto für die Kampagne „Paddeln gegen Krebs“ ist noch bis Ende September geöffnet. Wer die irre Aktion zugunsten der krebskranken Kinder honorieren will, findet hier die Bankdaten des Spendenkontos:

Spendenkonto KSK Nürthingen-Esslingen

Harald Kümmel

IBAN: DE92 6115 0020 0104 0043 04