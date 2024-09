Jo und Sarah wandern nach Mallorca aus – eine Schnapsidee stellte ihr ganzes Leben auf den Kopf

Was sozusagen als Schnapsidee angefangen hat, stellte schlussendlich das Leben von Jo und Sarah völlig auf den Kopf. Die beiden haben den Schritt gewagt und sind nach Mallorca ausgewandert.

Hinter dem Ganzen steckt dabei eine Geschichte, die süßer nicht sein kann und ein Zitat, dass eher im Spaß gesagt wurde. Wie das mittlerweile auf Tiktok bekannte Paar ihren Weg nach Mallorca gefunden hat, erzählt uns Jo im Interview.

Mallorca stand anfangs gar nicht auf dem Plan

Der Wunsch, Deutschland zu verlassen, egal ob auswandern oder Travel, schlummerte bei Jo und Sarah schon bevor die beiden überhaupt vor mehr als 9 Jahren zusammengekommen sind. Doch über die Jahre hat die beiden immer irgendetwas davon abgehalten. Mallorca stand noch nicht einmal auf dem Plan. „Dann ist halt so das Leben passiert“, fasst Jo im Gespräch mit unserer Redaktion zusammen. „Wir haben uns nicht getraut… oder der Zeitpunkt hat nicht gepasst. Wir haben es dann einfach auf die letzte Bank geschoben.“ In dieser Zeit, als das Auswandern in den Hintergrund geraten ist, sagte Sarah auch mehr im Spaß, als im Ernst: „Ich wandere nur mit dir aus, wenn du lernst gutes Brot zu backen.“ Dass dieser Kommentar beziehungsweise diese Schnapsidee zur Realität wird, hätte wohl keiner der beiden gedacht.

„Das wurde gerade mein Hobby und das war dann der Anreiz, mich da richtig reinzuhängen“, erinnert sich Jo. „Ich hab schon immer Kochen geliebt, alles was mit der Küche zu tun hat. Irgendwann habe ich mir dann selbst Challenges in der Küche gestellt. Eine war eben mal ein Sauerteigbrot zu backen“, erzählt er weiter. Beruflich war er zu der Zeit noch als Leiter im Eventmanagement tätig. 2019 kam dann allerdings der gesundheitliche Tiefschlag: Burnout. „Ich habe Depressionen bekommen und dann auch ne Weile nichts gemacht. Als es mir wieder besser ging, dachte ich ‚Irgendwann musst du ja mal wieder arbeiten. Aber was machste?'“, erzählt Jo von der schwierigen Zeit. Mit damals 21-Jahren habe er dann angefangen auf Social Media Koch-Content zu veröffentlichen. „Meine Frau [Sarah] hat damals schon mit Content Geld verdient. Es war mein letzter Versuch nochmal auf selbstständige Weise Geld zu verdienen, bevor ich mich hätte anstellen lassen. Ich habe dann alles auf eine Karte gesetzt. Das hat dann glücklicherweise gezündet“, erzählt Jo.

Urlaub auf Mallorca verzauberte beide

Mittlerweile ist er zu einem richtigen Tiktok-Star geworden. Rund 770.000 Follower hat er, bei Instagram sind es rund 340.000 Fans. Nicht nur das. Am 27. September erscheint das nun bereits dritte Buch des beliebten Brotbäckers. Punkt eins der vor ein paar Jahren so flapsig daher gesagten Bedingung ist also erfüllt. Die Wahl auf Mallorca viel dabei eher zufällig.

Jo und Sarah sind nach Mallorca ausgewandert – wie aus einer Schnapsidee ein Lebenstraum wurde, liest du hier. (Archiv-Foto) Foto: Privat

„Ich hatte keine wirklich Meinung zu Mallorca, bis wir letzten Oktober hier waren“, erzählt Jo, „Ich hab immer gehört es ist ne wunderschöne Insel ist… hatte aber vor allem den Ballermann und Massentourismus vor Augen.“ Dass die Insel die beiden fernab von S’Arenal und dem Flughafen vollends um den Finger wickeln konnte, ist selbsterklärend. Doch nicht nur die wunderschöne Natur hat Sarah und Jo begeistert. „Mallorca ist für Auswanderer sehr praktisch. Die Infrastruktur ist hervorragend. Wenn man ankommt und die Sprache noch nicht so gut spricht, gibt es deutsche Ärzte und Dolmetscher in Krankenhäusern. Außerdem gibt es an internationalen Schulen eine große Auswahl“, zählt Jo die Vorteile der Insel auf. Da sowohl Sarah als auch Jo noch regelmäßig nach Deutschland fliegen, spielen die Dutzenden Flugverbindungen in die Heimat den beiden in die Karten.

Vom Entschluss bis zum tatsächlichen Umzug vergingen gerade mal ein paar Monate. Innerhalb von vier Monaten suchte das Tiktok-Paar sein Heim auf Mallorca, raffelte alle Sachen zusammen und kehrte Deutschland den Rücken. „Bislang haben wir die Entscheidung nicht bereut. Wir lieben jede Sekunde hier“, schwärmt Jo. „Brotbacken hab ich durchgespielt und auswandern jetzt auch“, lacht der gehypte Brotbäcker.