Haie vor Mallorca: HIER sollten Urlauber beim Schwimmen aufpassen

Mallorca ist eines der beliebtesten Reiseziele vieler Deutscher. Aber viele Bundesbürger zieht es jährlich nicht nur an die Playa de Palma, sondern auch rund um die Insel. Denn der große Vorteil einer Insel: Fast egal wo man sich ein Hotel bucht, das Meer liegt quasi direkt vor der Tür.

Mit seinen zahlreiche schönen Stränden und Buchten ist Mallorca tatsächlich ein Paradies für „Wasserratten“, die auch gerne mal einen Schnorchel- und/ oder Tauchausflug machen. Doch Urlauber sollten auf der Hut sein, denn an einer Stelle vor Mallorca tauchen derzeit recht viele Haie auf.

Urlaub auf Mallorca: HIER sind viele Haie

Seit Anfang des Jahres 2025 versucht das Meeresforschungsinstitut Imedea herauszufinden, wo sich vor den Küsten Mallorcas besonders viele Haie und Rochen fortpflanzen. Nun hat das Forschungsteam im Rahmen des Projektes „Ratjada“ einen ersten Ort lokalisieren können.

Und zwar sollen besonders im Frühling vor dem Kap S’Enrrocat am südöstlichsten Zipfel der Playa de Palma auf Mallorca Haie laichen. Besonders Glatthaie sollen sich dem Bericht zufolge in dieser Gegend aufhalten. Ganz in der Nähe befindet sich die Wohngegend Cala Blava, wo auch das berühmte Luxushotel Cap Rocat immer wieder Gäste empfängt.

Tiere unter Beobachtung – aus gutem Grund

Urlauber, die hier einen Abstecher ins Meer machen, müssen den Experten zufolge keine Angst haben. Diese Haiart sei nicht darauf aus, Menschen anzugreifen. Doch Vorsicht ist dennoch geboten – und zwar zum Schutz der Tiere. Da es sich in den Gewässern der Balearen teilweise auch um gefährdete Arten handelt, beobachtet das Forscherteam aktuell 30 Individuen verschiedener Arten.

Und bis zum Jahresende soll die Zahl auf 100 Exemplare wachsen. Mithilfe von akustischer Telemetrie soll es möglich sein, die Haie, Rochen und Co. im offenen Meer zu identifizieren, zu überwachen und zu verfolgen. Ziel sei es, die Gebiete ausfindig zu machen, um so notwendige Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Tiere anzuwenden.