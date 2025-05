Heftiger Knall auf Mallorca – Urlauber erwischt es mitten in der Nacht eiskalt

Der Donnerstag ist ein beliebter Anreisetag für viele Urlauber. Regelmäßig nehmen sich Mallorca-Fans einen Tag frei, um ein verlängertes Wochenende auf ihrer Lieblingsinsel verbringen zu können. Voller Tatendrang und Motivation kann die erste Partynacht am Ballermann deshalb schon mal bis in die Morgenstunden andauern.

Die meisten Anwohner liegen da schon lange in ihren Betten, um fit zu sein, wenn der Wecker am Morgen wieder klingelt. Doch in den frühen Morgenstunden des Freitags (9. Mai) saßen wohl auf einmal viele Anwohner hellwach und mit weit aufgerissenen Augen in ihren Betten. Grund dafür war ein Knall!

Mallorca: Gewitter ähnelt einer Explosion

Es ist 4.30 Uhr, als auch ich plötzlich aus meinem Tiefschlaf gerissen werde, weil gefühlt direkt neben unserem Appartement am Ballermann ein Knall ertönt. Kurz denke ich, das muss eine Explosion oder ein heftiger Unfall gewesen sein. Im nächsten Moment warte ich auf die Sirenen von Polizei- oder Feuerwehrautos.

++ Mallorca: Deutsche schlafen nachts am Strand – plötzlich kriegen sie Besuch ++

Stattdessen folgt ein erneutes Grummeln, kurze Stille und ein heftiger Donner. Ich gehe auf den Balkon, um ganz sicher zu sein und nachzuschauen. Heftige Blitze über dem sonst so ruhigen Meer und ein kräftiger Regen setzen ein. Auch in den Nachbarhäusern geht vereinzelt plötzlich das Licht an – auch dort scheint man von dem lauten Knall aufgeschreckt zu sein. Auf der Straße sehe ich Urlauber, die nach Hause wanken und plötzlich die Beine in die Hand nehmen, um sich schnell in Sicherheit zu bringen oder um in ihr Hotel zu kommen.

Regen und Gewitter bleiben

Eigentlich war das Unwetter abzusehen, immerhin hatte der spanische Wetterdienst Aemet für die ganze Insel ab Mitternacht eine Wetterwarnung wegen Regens und Gewitters ausgerufen. Bis 7 Uhr galt für den Osten und Süden – dort, wo der Ballermann liegt – die Warnstufe Orange. Gegen 9 Uhr sieht die Welt auf Mallorca schon wieder schöner und auch sonniger aus.

Das Wochenende vom 9. bis 11. Mai lockt wieder viele Touristen auf die beliebte Urlaubsinsel Mallorca. Allerdings sollte neben Badelatschen, Sonnencreme und kurzen Shirts im Idealfall auch eine Regenjacke im Koffer oder Handgepäck gelandet sein. Denn das Wetter auf Mallorca wird wechselhaft bleiben. Die Temperaturen liegen weiterhin um die 20 Grad und bis Sonntag werden nur vereinzelt Schauer erwartet. Doch am Sonntag soll es auf Mallorca dann erneut gewittern.