Mallorca: Preise angezogen – Gäste müssen jetzt auch hier noch tiefer in die Tasche greifen

Auf Mallorca schnell von A nach B kommen, kann sich manchmal schwierig gestalten – vor allem in der Hochsaison! Wer kein Auto besitzt oder sich einen Mietwagen für den Urlaub genommen hat, ist dabei auf die öffentlichen Verkehrsmittel der Insel angewiesen.

Doch die fahren nicht immer nach Zeitplan und dann sind da auch noch die vielen Busse, die so voll sind, dass sie Wartende an den Bushaltestellen stehen lassen. Unsere Reporterin vor Ort erlebt solche Szenen immer wieder. Wer aber schnell zu einem Termin muss, dem bleibt eine Möglichkeit. Doch auch hier gibt es jetzt eine Neuerung, die Fahrgäste wissen sollten!

Mallorca: Selber Service – anderer Preis

Wer in Palma de Mallorca unterwegs ist und ein Taxi nehmen sollte, sollte ab Donnerstag (1. August) auf ein besonderes Detail achten. Denn in der Stadt sind zwei verschieden Taxiunternehmen unterwegs. Von Anfang August bis Ende September gelten hier jedoch unterschiedliche Tarife!

Auch interessant: Steff Jerkel: Verdacht bestätigt – nach „Goodbye Deutschland“ steht es fest

Auf der einen Seite sind da die Taxis von Calvià – einer kleinen Gemeinde östlich von Palma, die aber auch in der Hauptstadt der Insel viel unterwegs sind.Wer in ein Taxi dieses Unternehmens für eine Fahrt in Palma steigt, zahlt ab dem 1. August pro Kilometer 1,06 Euro. Die Taxifahrer der „Ciutat de Palma“ berechnen ihren Fahrgästen 0,98 Euro pro Kilometer. So berichtet es die Mallorquinische tageszeitung „Diario de Mallorca“. Wer hier sparen möchte, sollte also darauf achten, eher eine Fahrt mit einem Taxi der Cuitat de Palma anzutreten.

Mehr News aus Mallorca:

Grund für den Preisunterschied ist ein Mangel an Zeit für die Vereinheitlichung der Preise für Taxifahrten in Palma de Mallorca. Hierbei soll es sich jedoch um eine vorläufige Sache handeln. Ziel ist es, in Zukunft einen einheitlichen Preis anbieten zu können. Zum Vergleich: In Berlin liegt der Kilometerpreis zwischen 2,10 Euro und 2,80 Euro.