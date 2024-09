Mallorca: Blutiges Hunde-Drama! Deutscher von seinem Pitbull zerfleischt

Für einen auf Mallorca lebendes Paar aus Deutschland endete ein gewöhnlicher Spaziergang in einem großen Drama. Der 47-jährige Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau und den beiden gemeinsamen Hunden zu einer Gassi-Runde am Donnerstagabend (19. September) aufgebrochen. Das deutsche Paar lebt im Osten der Insel, in dem kleinen Küstenörtchen Cala Millor.

Laut ersten Angaben der spanischen Polizei gingen die beiden Hunde – ein Rottweiler und ein Pitbull – plötzlich auf einander los. Als der deutsche Mallorca-Resident dazwischen ging, um die streitenden Hunde von einander zu trennen, fiel einer der Hunde auf einmal über seinen Besitzer her.

Mallorca Ehefrau musste alles mit ansehen

Der Pitbull biss den Mann dabei immer wieder in den Oberkörper sowie Arme und Beine. Als die von mehreren Zeugen hinzugerufenen Rettungskräfte am Ort des Geschehens ankamen, lag der Mann blutüberströmt auf dem Boden – sein Körper übersät von tiefen und ernsthaften Verletzungen.

Der blutüberströmte Pitbull war zu diesem Zeitpunkt bereits an einem Laternenpfahl angeleint, wie die mallorquinische Tageszeitung „Ultima Hora“ berichtet. Während der schwer verletzte Mann von den spanischen Rettungsärzten versorgt wurde, verfrachteten die Retter den Pitbull in einen Lieferwagen. Es heißt, die Polizeibeamten hätten die Anweisung erhalten, den Hund sofort zu erschießen, sollte er sich auch gegen sie wenden und attackieren.

Die Rettungskräfte brachten den Schwerverletzen sofort in ein anliegendes Krankenhaus auf Mallorca. Die Ehefrau des Verletzen und Besitzerin des Pitbulls stimmte im Anschluss der Einschläferung des Tieres zu. Laut eigenen Angaben habe in der Vergangenheit nur ihr Mann den Hund im Zaun halten können.