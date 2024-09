Urlaub auf Mallorca: Kuriose Szene mit einem Helmut droht zu eskalieren – dahinter steckt eine lustige Aktion

In der zweiten Woche im September kommt in jedem Jahr noch einmal ein ganzer Schwung an Menschen aus Deutschland auf die Insel, um ihren alljährlichen Urlaub auf Mallorca zu erleben. Denn jedes Jahr startet in der zweiten Septemberwoche die Kölsche Woche am Ballermann, die mittlerweile längst nicht mehr nur eine Woche lang geht.

Einige Gruppen kommen seit mehreren Jahren zu diesem Event nach Mallorca. So etwa die Kölner „FC Merowinger“ – unter denen sich der Erfinder des Begriffs Ballermann, der 79-jährige Werner Dive, befindet und der seit mittlerweile 52 Jahren seinen Urlaub auf Mallorca im September verbringt (seine spannende Geschichte liest du hier). Neben den vielen Kölnern zieht es auch einige Ruhrpottler auf die Insel. Eine Gruppe sorgt dabei immer wieder für ordentlich Aufsehen.

Urlaub auf Mallorca: Wattenscheider sorgen für lustige Momente

In ihrem Urlaub auf Mallorca in der Kölschen Woche sind sie der Hingucker an der Playa de Palma. Denn während die meisten in lustigen Outfits zur Musik und mit Alkohol in der Hand einfach am Strand abhängen und feiern, haben die Männer vom DJK Wattenscheid aus NRW eine ganze Show mit im Gepäck (mehr dazu hier).

Doch nicht nur sie sorgen für ordentlich Stimmung am Ballermann. Nahe dem Deutschen Eck in der Bierstraße sorgten ein paar Männer vom Fußballverein „SG Wattenscheid“ auf Mallorca ebenfalls für verwunderte Blicke. Drei Männer gekleidet in schwarz, sind mit mehreren schweren Goldketten behangen und versuchen, vorbeigehenden Menschen Gürtel anzudrehen.

In ihrem Urlaub auf Mallorca in der Kölschen Woche haben diese Männer aus Wattenscheid eine besondere Mission. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Normalerweise kennt man diesen Anblick nur von den zahlreichen Helmuts, die hier an der Playa de Palma Brillen, Hüte, Schmuck und allerlei „Partyzubehör“ verkaufen. Plötzlich taucht ein ebensolcher Helmut auf und sagt den Männern, sie sollen da weggehen. Was zunächst wie ein möglicher Streit zwischen der Gruppe und dem Straßenhändler aussieht, beruhigt sich nach ein paar Worten wieder. Denn die Männer versuchen daraufhin, dem Straßenverkäufer all seine Wahre abzukaufen. Ihr Angebot: 250 Euro. Doch der Mann möchte nicht.

Einer der Männer aus NRW erklärt unserer Reporterin auf Mallorca, worum es hierbei geht: „Ich feiere nächstes Jahr meinen 50. Geburtstag hier auf Mallorca und habe dazu 170 Personen eingeladen. Weil ich auf dieser Party Hüte, Brillen und Ketten an meine Gäste verteilen will, ziehe ich jetzt hier durch die Straßen und kaufe sie den Helmuts ab.“

Stolz präsentiert er seine Beute von diesem Tag. Mehrere Goldketten und ein paar Gürtel der „Marken“ Prada und Porsche. Am Tag zuvor hatte er einem Helmut vor dem Bierkönig bereits einen ganzen Karton der für die Straßenverkäufer hier typischen Brillen abgekauft.