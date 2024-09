Urlaub auf Mallorca: Irre Szene an der Playa – Partygruppe aus NRW reißt Strandbesucher mit

Wer im September seinen Urlaub auf Mallorca an der Playa de Palma verbringt, dem bieten sich derzeit selbst für den Ballermann verrückte Szenen. Denn immer in der zweiten Septemberwoche wird hier die Kölsche Woche gefeiert. Wobei diese mittlerweile zum Rheinischen Monat gewachsen ist – der Andrang ist riesig!

Während die meisten an der Playa die Kölsche Woche mit Alkohol in der Hand am Strand feiern, sticht eine Gruppe feierlustiger Urlauber aus dem Ruhrpott mit einer besonderen Performance heraus. Unsere Reporterin hat sie am berühmten Ballermann 6 begleitet.

Urlaub auf Mallorca: Eine jahrelange Tradition

Zwei große orangefarbene Sonnenzelte sind mitten auf der Playa aufgestellt – darauf wehen zwei riesengroße Flaggen im Wind – es ist das Wappen von Wattenscheid. Bereits seit 15 Jahren kommt die Gruppe bestehend aus 35 Mitgliedern des DJK Wattenscheid – einem Fußballverein in NRW – zur Kölschen Woche auf die Insel, um in ihrem Urlaub auf Mallorca gemeinsam zu feiern.

In diesem Urlaub auf Mallorca treffen sie sich jeden Tag, am Strand beim Balneario 6, gekleidet in orange und pink, um gemeinsam zu trinken, ausgelassen zu feiern und ihre Show zu performen. An diesem Sonntag (15. September) bekommen die Wattenscheiderspezielle Unterstützung vom Partysänger Jack Gelee aus Hamburg.

Strandbesucher sind begeistert

Mit einem Megafon rufen „El Capitano“ Thommy Schröder und Jack Gelee – Letzter gekleidet in einem goldenen Borat-Kostüm – die Wattenscheider zusammen, die verteilt an der Playa feiern. Doch nicht nur sie müssen ran! Auch einige der vielen hunderte Umstehenden werden mit teils hartnäckigem Tröten ins Ohr fast schon genötigt, mitzumachen. Am Ende kann man aber sagen, das wirklich alle Spaß an der Performance haben!

In ihrem Urlaub auf Mallorca während der Köllschen Woche performt der DJK Wattenscheid einmal am Tag ihre Show an der Playa de Palma. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Nach der Show zu Tim Toupets Song „Wir fahren mit dem Bob“ singen die Wattenscheider ihren eigenen Song „Wunderschön“. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Orangene Zelte und zwei risengroße Wattenscheider Flaggen am Balneario 6 an der Playa de Palma. Hier feiern die Menschen aus NRW seit 15 Jahren ihre Köllsche Woche. Foto: Sarah Fernandez/Der WESTEN

Fünf in einer Reihe, zehn Reihen hintereinander sitzen schlussendlich nach etwas längerem Gewusel 50 Menschen im Sand der Playa de Palma und „tanzen“ zu „Wir fahren mit dem Bob“ – einem Song des Bierkönig-Sängers Tim Toupet. Es wird gemeinsam im Takt geklatscht und die Fahrt mit dem Bob nachgeahmt, während die Menschen drumherum filmen, lachen, mitsingen und tanzen.

Urlaub auf Mallorca: Erst Show an der Playa, dann Auftritt im Bierkönig

Danach folgt ein riesiger Kreis, die Menschen nehmen sich in die Arme und die Menge singt den Song „Wunderschön“ – die „Hymne der Stadt“ und den Hit der Wattenscheid Boys. Doch nicht nur die Männer aus NRW, auch die Menschen drumherum singen lauthals mit.

Um 1 Uhr nachts steht dann ein weiterer Auftritt der Wattenscheider an. Gemeinsam mit Tim Toupet performen sie zu seinem Song „Wir fahren mit dem Bob“ auf einer der berühmtesten Bühnen Mallorcas – im Bierkönig.

Statt der 50 Personen dürfen hier allerdings gerade einmal acht Wattenscheider auftreten. Die Menge im Bierkönig singt und tanzt mindestens genauso begeistert mit wie zuvor an diesem Tag die vielen Strandbesucher an der Playa.

Alkoholverbot schreckt manche Wattenscheider ab

Das Rathaus in Palma hat in diesem Jahr ein Alkoholverbot für die Playa de Palma ausgesprochen. Darum sind zehn der 35 gar nicht erst angereist. Dieses Alkoholverbot wird von den anwesenden 25 Mitgliedern der DJK Wattenscheider sowie von den vielen hunderten Feierlustigen am Strand ignoriert. Ebenso ignoriert die spanische Polizei die Partymeute an diesem Tag. Die Stimmung: ausgelassen, liebevoll und friedlich.