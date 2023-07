Ein Stromausfall ist kein Zuckerschlecken, vor allem wenn er lange andauert und eine große Fläche und damit auch viele Menschen betroffen sind. So war es zuletzt auf Mallorca der Fall.

In Peguara, im Südwesten der Insel, fiel am Dienstagabend (11. Juli) plötzlich der Strom aus. Mitten in dem beliebten Urlaubsort auf Mallorca befinden sich zahlreiche Hotels, Restaurants und Bars – überall ging gegen 22 Uhr das Licht aus und auch erst mal nicht mehr an.

Mallorca: Stromausfall beunruhigt Urlauber

Kiloweise Lebensmittel landeten im Müll, Klimaanlagen fielen aus und etliche Urlauber schwitzen über Nacht auf ihren Hotelzimmern. „Alle Häuser, die über keinen Notfallgenerator verfügen, hatten über zwei Stunden lang weder Klimaanlage noch Beleuchtung“, so Toni Mayol von der Hoteliervereinigung gegenüber der „Mallorca Zeitung“. Teilweise hätten sie nicht einmal mehr fließend Wasser gehabt. „Vor allem die kleineren Hotels waren betroffen.“

Nicht nur in Hotels, auch in den örtlichen Bars war es zappenduster. „Man konnte noch eine halbe Stunde kaltes Bier zapfen, dann war Bierverkauf nicht mehr möglich“, erzählte Holger Bombien von der Kneipe „Bei Juliette & Holger“. Danach hätte sich sein Etablissement nach und nach geleert. Dann seien auch noch seine Tiefkühlschränke abgetaut und er musste am nächsten Morgen vieles wegschmeißen. Bei der „Vino Beach“-Bar von Antje Trinks musste man warten, bis der Strom wieder da war, um den Laden abschließen zu können.

Unglück bei den einen, Glück bei den anderen

Allerdings war der Stromausfall offenbar nicht flächendeckend. Hermine Reisinger und ihre Bar „Bei Hermine“ hatten Strom. „Mir ist nur ein Schalter herausgefallen, das war die Klimaanlage, den habe ich wieder hochgeschoben. Dann hat alles geklappt“, konnte die Besitzerin ruhig durchatmen. Andere Kneipen wie die „Red Rubber Duck“ hatten Glück, weil bei ihnen sowieso Ruhetag herrschte.

Nach Toni Mayol war allerdings genau der Ausfall der Klimaanlagen für viele Hotelgäste schmerzhaft. Denn selbst in der Nacht herrschten in Peguara 30 Grad. „Da wird manch einer verständlicherweise nervös, wenn es keine Klimaanlage gibt.“ Nun müsse man am Mittwoch (12. Juli) prüfen, ob die Anlagen noch alle intakt seien. Den Hotelgästen sei es zu wünschen.