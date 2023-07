Mallorca ist und bleibt die Lieblingsinsel der Deutschen. Vor allem am Ballermann kommt es auf der Baleareninsel immer wieder zu wilden Vorfällen und Eskalationen. So auch bei einem Zwischenfall, der sich am Strand Mallorcas abspielte und sogar von einem Außenstehenden gefilmt wurde.

Zwei Frauen haben Sex am Strand – soweit ist das auf Mallorca nichts Besonderes. Wer sich beim Feiern kennenlernt, turtelt danach gerne noch am Meer herum. Doch plötzlich greifen drei andere Frauen ein und verscheuchen die beiden Liebenden. Dabei wurde eine Dame sogar handgreiflich, um den öffentlichen Liebesakt zu beenden.

Urlaub auf Mallorca: Frauen-Trio vertreibt Sex-Pärchen

Der Anblick von zwei Frauen, die nachts am Strand Sex haben, sollte auf Mallorca niemand mehr überraschen. Vor allem rund um den Ballermann gibt es da schon deutlich irritierendere Beobachtungen. Als sich jüngst zwei junge Damen am Strand vergnügten, gefiel das drei Frauen aber so gar nicht.

Als zwei etwas ältere Frauen auf die Szene, die sich im Sand abspielte, aufmerksam wurden, versuchten sie, die beiden Jüngeren zu verjagen. Immer wieder riefen sie böse „Verschwindet!“ – ohne Erfolg. Dann schlägt eine der älteren Frauen plötzlich zu, und zwar genau auf das blanke Hinterteil, das ihr entgegengereckt wurde. Doch auch das störte die beiden Turteltäubchen nicht wirklich.

Die ganze Szenerie wurde von einem außenstehenden Mann gefilmt, der das Liebespärchen lautstark anfeuerte – auch das brachte die beiden Frauen nicht von ihrem Liebesakt ab. Erst als eine dritte ältere Frau hinzukommt und die drei anfangen, die beiden Nackten mit Sand zu bewerfen, findet das öffentliche Liebesspiel ein Ende.

Anwohner von öffentlichem Sex genervt

Dass ein Liebesakt am Strand ein solches Ende findet, kommt auch nicht allzu häufig vor. In den meisten Fällen wird der Sex im Sand von Mallorca nur beobachtet und mit Kopfschütteln der Außenstehenden wahrgenommen. Dennoch haben viele Anwohner mit solchen Liebesspielchen durchaus ein Problem. Laut „Ultima Hora“ haben sich Anwohner wohl bereits öfter beschwert, „dass die Touristen jede Nacht neben den Liegestühlen Sex haben“.

So ist Mallorca um eine weitere wilde Sex-Geschichte reicher. Dass diese mit einer Handgreiflichkeit einer älteren Dame endet, war so aber wohl nicht abzusehen. Gut möglich, dass die beiden Turteltauben daraus gelernt haben und ihre sexuellen Interaktionen demnächst etwas privater angehen.