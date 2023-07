Mallorca ist und bleibt das Reiseziel Nummer eins für deutsche Urlauber. Neben dem Sauftourismus hat die Insel viele wunderschöne Landschaften und Strände zu bieten. Doch in diesen Tagen müssen die Besucher der Insel eine bittere Erkenntnis machen – ein beliebter Strandabschnitt ist seit letztem Freitag (7. Juli) gesperrt.

Zu den schönsten Stränden Mallorcas gehört auch Albercutx. Doch derzeit kann man in der beliebten Bucht nicht schwimmen gehen. Den Grund dafür kann man förmlich riechen. Im Wasser wurden schädliche Fäkalbakterien gefunden.

Urlaub auf Mallorca: Fäkalbakterien legen Strand lahm

Schon seit mehreren Tagen klagten Gäste in Platja d’Albercutx über einen üblen Geruch. Vor allem am Strand soll dieser fast unerträglich gewesen sein. Am vergangenen Freitag folgte dann die Aufklärung: Der Grund dafür sind erneute Abwasserprobleme, wie „Diario de Mallorca“ berichtet.

Wie eine Analyse des Wassers ergab, handelt es sich bei den schädlichen Bakterien um Fäkalbakterien. Wegen des veralteten und teilweise beschädigten Kanalisationssystems kommt es hin und wieder vor, dass die Abwasser-Bakterien ihren Weg ins Meer finden – und alles kontaminieren. Auch in dieser Gegend zwischen dem Yachthafen und der Voramar ist das an andauerndes Problem. Die gute Nachricht: Die Gemeindeverwaltung hat bereits damit begonnen, die leckende Stelle aufzuspüren.

Striktes Badeverbot in Albercutx

Doch bis dahin werden die Urlauber auf andere Strände und Buchten ausweichen müssen. Denn in der Folge der Analysen wurde am Strand von Albercutx die rotte Flagge gehisst. Das heißt: Badeverbot für alle. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Denn der Strand auf Mallorca wird erst wieder freigegeben, wenn sich die Wasserqualität deutlich verbessert hat und das Baden wieder zulässt.

Eine bittere Tatsache für die Urlauber in der Bucht von Pollença. Der Strandabschnitt gilt zu den beliebtesten der Insel und lockt täglich viele Besucher. In den kommenden Tagen wird der Strand aber leer bleiben. Wann genau man dort wieder entspannt baden kann, steht noch nicht fest.