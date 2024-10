Großes Event auf Mallorca plötzlich abgesagt – Besucher werden eiskalt erwischt

Bei feierwütigen Touristen sind vor allem die Partytempel Bierkönig und Megapark direkt am Ballermann bekannt. Doch auf Mallorca gibt es noch viele andere Location und Events, die zum Feiern und Tanzen einladen.

In Palmanyola, einem Ort zwischen Palma und Bunyola, sollte zum vierten Mal bereits ein großes Fest stattfinden. Doch nun wurde die Veranstaltung kurzerhand abgesagt.

Oktoberfest auf Mallorca abgesagt – „Waren gezwungen“

„Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir gezwungen waren, unsere Oktoberfestveranstaltungen abzusagen, da es sich als unmöglich erwiesen hat, die Genehmigung des Rathauses für diese Veranstaltungen einzuholen“, teilte das „House of Son Amar“ die bittere Nachricht am Freitag (11. Oktober) auf Instagram mit.

Eigentlich wollte die Location an diesem Tag den Fassanstich mache und bis zu 700 Besucher bei sich willkommen heißen. Vom 11. bis 20. Oktober sollte das Oktoberfest an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden von Freitag bis Sonntag ins House of Son Amar zurückkehren. Doch nun machten die Behörden dem Veranstalter offenbar einen Strich durch die Rechnung. Unsere Redaktion wollte den Grund dafür wissen, doch auf eine Anfrage reagierte das ortsansässige Rathaus bisher nicht.

Ticket-Inhaber können Geld zurückverlangen

Zurück bleiben enttäuschte Besucher. „Armes Mallorca! Wie traurig, das verstehe ich nicht“ und „Unglaublich, was für eine schlechte Nachricht“, heißt es beispielsweise in den Instagram-Kommentaren. Fans des Oktoberfest freuten sich bereits wieder auf eine legendäre Show mit Feuerspuckern, Tänzern, Luftartisten und Live-Band, wie es sie schon in den Jahren zuvor gab.

Der Eintritt für das Oktoberfest auf Mallorca kostete fünf Euro pro Person. Gegenüber unserer Redaktion versicherte der Veranstalter, dass Ticket-Inhaber ihr Geld zurückbekommen würden. „Alle im Vorverkauf erworbenen Karten sind weg bzw. werden erstattet. Dies wird von den Buchungsmädchen erledigt. Wenn Sie ein Ticket gekauft haben und den Preis nicht zurückerstattet bekommen haben, können Sie sich an reservas@sonamar.com wenden oder 971617533 anrufen.“