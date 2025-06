Mallorca: Verfolgungsjagd in Palma! Deutscher klaut Lkw – es kommt, wie es kommen musste

Irre Verfolgungsjagd in Palma de Mallorca! Am Freitag (30. Mai) hat ein deutscher Urlauber gegen 7.30 Uhr einen Lkw unweit des Ballermanns gestohlen. Ja, richtig gelesen: Der Deutsche, der Ermittlungen zufolge betrunken war und unter Drogeneinfluss stand, klaute einen Brummi.

Der dreiste Diebstahl ereignete sich am Großmarkt Mercapalma auf Mallorca. Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Die rückte schnell aus, nahm die Verfolgung des Deutschen im Acht-Tonnen-Lkw auf.

Mallorca: Verfolgungsjagd in Palma!

Laut Polizei raste er in Schlangenlinien über die Insel, prallte dabei mehrfach gegen Straßenschilder. Die Flucht führte in Richtung Bunyola, einer Kleinstadt mit rund 7.500 Einwohnern im Nordwesten von Mallorca. Wohin der Lkw-Dieb wollte und was er mit dem Fahrzeug vorhatte, ist noch unklar.

Auf einer Hauptstraße endete dann die Fahrt. Der Grund: Der Lkw krachte mit voller Wucht gegen einen Betonmast. Die Flucht aber ging weiter, der Fahrer sprang aus dem Führerhaus und versuchte noch, zu Fuß zu entkommen. Weit kam er nicht – Polizisten stoppten ihn auf einer Landstraße zwischen Palma und Soller.

Deutscher klaut Lkw und flüchtet vor Polizei

Er soll sich laut Polizei massiv gegen eine Festnahme gewehrt haben, bis er zu Boden gebracht wurde. Dort wurde er zur Fixierung mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt – barfuß und oberkörperfrei. Die Bilanz der irren Verfolgungsfahrt: ein schwer beschädigter Lkw, ein zerstörter Strommast und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Wie „Bild“ berichtet, gab der Deutsche an, die ganze Nacht auf Mallorca durchgefeiert zu haben. Jemand habe ihm zudem Drogen ins Getränk getan. Bleibt abzuwarten, ob ihn diese Aussagen entlasten…