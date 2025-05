Mallorca: 18-Jähriger erlebt Horror-Nacht am Ballermann – „Hat so gar keinen Spaß gemacht“

So ein Urlaub auf Mallorca kann schon ganz schön ins Geld gehen. Vor allem am Ballermann geben Touristen gerne mal ein halbes Vermögen aus, um sich eine gute Zeit auf der Sonneninsel zu machen. Doch es geht auch anders.

Der 18-jährige Freddy aus München hat es sich zur Aufgabe gemacht einen Monat ohne Unterkunft auf Mallorca zu bleiben und ist mit lediglich 300 Euro in der Tasche angereist (wir berichteten). Wir haben den jungen Mann kurz vor Ende des Experiments an der Playa de Palma getroffen und ein Fazit gezogen.

Mallorca: Selbstexperiment am Ballermann

Freddy hat es nach eigenen Angaben tatsächlich geschafft, 30 Tage lang ohne feste Unterkunft auf Mallorca zu verbringen. Eine Zeit, die ihm deutlich in den Knochen steckt, wie er gegenüber unserer Redaktion verrät: „Die Tage haben einen mitgenommen und man spürt es auf jeden Fall. Vor allem die Müdigkeit ist es und ich spüre, dass ich nicht mehr so fit bin. Der Alkohol wird irgendwann auch ziemlich viel. Ich will die nächsten Tage keinen Alkohol mehr sehen. Ich freue mich wirklich auf mein warmes und gemütliches Bett zu Hause.“

In Sachen Finanzen musste Freddy ab einem bestimmten Punkt kreativ werden, wie er erzählt: „Ich bin mit 300 Euro angereist. Ab der Hälfte war es dann weg. Seitdem schaffe ich es irgendwie durchzukommen. Ich denke mir immer etwas aus. Zum Beispiel mal für einen Euro einen Rückwärtssalto machen. Ich bekomme aber auch Spenden von Zuschauern oder in einem Livestream kommt ein bisschen was rein. Ich lebe jetzt hier nicht den Urlaubsluxus, aber darum geht es ja auch. Ich möchte zeigen, mit wie wenig Geld man so einen Urlaub machen kann.“

Mallorca: Horror-Nacht am Strand

Neben den schönen Erlebnissen gab es für den 18-Jährigen allerdings auch die ein oder andere Talfahrt. An einen Abend erinnert er sich besonders gut. „Ich habe mir davor keine Gedanken gemacht, wo ich schlafen will. Dann bin ich aus dem Bierkönig rausgekommen und es hat geschüttet. Ich habe gesucht und gesucht, aber keinen Schlafplatz gefunden. Irgendwann habe ich mich dann unter ein Tretboot gelegt. Das war nicht so cool, weil es durch das Tretboot getropft hat und ich war sandig und nass. Das war kalt und hat so gar keinen Spaß gemacht“, sagt der gebürtige Münchener.

Eine besonders schöne Nacht gab es für Freddy allerdings auch. Dafür hat ein Ballermann-Star gesorgt, wie er verrät: „Ich war im Bierkönig auf der Bühne beim Auftritt von Schürze. Er meinte, wenn ich gut performe, spendiert er mir eine Nacht im Hotel. Das hat er dann auch gemacht.“ Nun tüftelt Freddy bereits an der zweiten Staffel seines Experiments: Im Juli wird er erneut an die Playa kommen und einen Monat ohne Unterkunft verbringen.