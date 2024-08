Mallorca: Nach Brand an der Playa – neue Details bekannt! Nur Stunden später herrscht erneut Alarm

Was für ein Tag für die Anwohner in der Carrer Torrent in S’Arenal auf Mallorca! Am Dienstagmittag (20. August) sorgte ein Vorfall für Panik unter den Anwohnenden. Auf der Terrasse des Hauses mit der Hausnummer 57 brannte es lichterloh. Weil auch die Elektrokabel am Haus Feuer gefangen hatten, krachte und zischte es immer wieder und Funken stoben durch die Luft.

Nachbarn in den umherstehenden Häusern rannten in Panik auf die Straße, um sich in Sicherheit zu bringen. Als die Feuerwehr endlich anrückt und das Feuer löscht der nächste Schreck! Ein Feuerwehrmann trägt eine Frau aus dem Inneren des Hauses – sie lebt und wirkt auf den ersten Moment unverletzt. Doch jetzt sind verstörende Details zu dem Brand ans Licht gekommen. Und dann passiert plötzlich das!

Mallorca: War es Brandstiftung?

Als unsere Reporterin den Brand und die Feuerwehr beobachtet, wie sie diesen löscht und die Frau aus dem Haus rettet, machen bereits die ersten Gerüchte die Runde unter den Zuschauenden. Zuerst sorgte man sich, dass die Frau, die hier lebt, sich noch im Inneren befinde. Als sie dann gerettet wird, erzählt uns eine ältere Dame, die gerettete Frau könnte das Feuer selbst gelegt haben. Sie sei in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen.

Das Haus in der Carrer Torrent Nummer 57. Hier hatte es am Dienstagmittag (20. August) lichterloh gebrannt. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Nur wenige Stunden nach dem verheerenden Brand steht fest: Die ältere Dame sollte Recht behalten. Die gerettete Spanierin wurde wegen Brandstiftung in Gewahrsam genommen. Es soll sich bei ihr um eine Hausbesetzerin handeln, der zuvor gesagt worden war, man werde sie aus dem besetzen Haus holen.

Immer wieder bleiben Vorübergehende vor dem Haus stehen – auf der Terrasse zu sehen ist unter anderem ausgebrannter Elektroschrott. Das Haus ist abgesperrt, denn es besteht Einsturzgefahr!

Plötzlich rückt die Feuerwehr erneut an

Als unsere Reporterin auf Mallorca um Punkt 19 Uhr ebenfalls vor dem kohlschwarzen Schrott vor dem Haus steht, rücken auf einmal erneut Polizei und Feuerwehr an! Zum zweiten Mal an diesem Tag! Es brennt schon wieder, keine 50 Meter von der Unglücksstelle entfernt. Dieses Mal sind es mehrere kleine Brände auf einer abgesperrten Fläche, auf der sich ebenfalls jede Menge Müll befindet.

Die Anwohner stehen völlig verdutzt erneut auf der Straße. „Schon wieder?“, ruft eine Frau fassungslos. „Was für eine Glückssträhne Arenal hat“, sagt eine andere im Vorbeigehen. Die Feuerwehr von Mallorca löscht auch diese kleinen Brände sofort. Wer in diesem Fall der Urheber der Brände ist, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.