Mallorca-Touristen könnten an DIESEM Strand bald keinen Platz mehr kriegen – der Grund ist ernst

Die Playa de Palma auf Mallorca erstreckt sich über sechs Kilometer und dennoch wird es an dem beliebten Strand in der Hochsaison manchmal ganz schön eng. Um sich den besten Platz zu sichern, lassen sich Urlauber manchmal irre Taktiken einfallen. Die Handtuch-Besetzer auf den großen Liegen waren gestern, inzwischen geht das dreiste Verhalten sogar noch weiter (hier mehr dazu).

Und schon bald könnte es für einige Mallorca-Touristen noch schwieriger werden, einen Platz zu finden. Denn nun haben Einheimische zu einer großen Aktion aufgerufen.

Mallorca-Einheimische wollen Strand besetzen

Einige Mallorquiner haben genug und wollen sich ihren Strand am Ballermann zurückerobern. Die Initiative „Mallorca Platja Tour“ hat deshalb für Sonntag (11. August) auf „X“ einen großen Aufruf gestartet. Die Insulaner sollen an diesem Tag von 11 bis 13 Uhr zahlreich am Balneario 6 an der Playa de Palma auftauchen und den Strand besetzen. „Ein Bad wie damals als wir Kinder waren“, heißt es in dem Aufruf.

Die Initiative ist eine von vielen, die sich 2024 gegen die Auswirkungen des Massentourismus wehren will. Zuletzt gingen in Palma, der Hauptstadt Mallorca über 20.000 Menschen auf die Straße, um sich Gehör zu verschaffen (wir haben live von vor Ort berichtet).

Muss die Polizei erneut anrücken?

Anlass für die Protestaktion ist aber vor allem eine Aussage der Fraktionssprecherin der rechtspopulistischen Vox-Partei im Balearen-Parlament. Ihrer Empfehlung nach sollten die Mallorquiner im Juli und August die Inselstrände aufgrund des hohen Touristenaufkommens meiden. Im Anschluss war die Empörung groß, sodass die „Mallorca Platja Tour“ entstand. Ihr Ziel sei es, die Strände auf Mallorca „zurückzuerobern“.

Zwei Strandbesetzungen gab es bereits und zwar am Strand Sa Ràpita neben dem bekannten Es Trenc und in der beliebten Bucht Caló des Moro. Letztere gilt als absoluter Top-Spot für Instagram-Fotos und ist deshalb regelmäßig überlaufen. Aktivisten versperrten den Zugang zum Meer, sodass die Polizei anrücken musste und die Versammlung auflöste.