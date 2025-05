Ballermann: Betrunkener Deutscher taumelt auf die Straße – Rettungswagen überfährt ihn

Die Ballermann-Saison ist keine vier Wochen alt, da tummeln sich die Feierwütigen schon wieder auf Mallorca. Entlang der Playa findet man hier besonders zum Wochenende viele Touristen, die einfach nur einen guten Party-Urlaub erleben wollen. Bereits ab 11 Uhr morgens lockt der Megapark mit Freibier, und passend zur Temperatur steigt auch der Alkoholpegel im Laufe des Tages.

In angeheitertem Zustand achten die Party-Urlauber jedoch nicht mehr richtig auf den Verkehr und laufen oftmals ohne zu schauen und zudem auch noch wankend über die Straße. Das wurde einem Deutschen am Freitag (9. Mai) zum Verhängnis – es kam zu einem Unfall.

Deutscher am Ballermann überfahren

Wie „Cronica Baleares“ berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr auf der Cartago-Straße direkt an der Playa de Palma. Ein Gruppe vermeintlich betrunkener Deutscher habe sich gerade vom Strand in Richtung Promenade bewegt. Einer der Männer mittleren Alters sei auf die Straße gelaufen und habe dann auf halber Strecke wieder umgekehrt, um zu seinen Freunden zurückzukehren.

+++ Mallorca-Urlauber strömen nach Sóller – doch ein Moment reicht und der Besuch wird zum Albtraum +++

Dabei habe der Urlauber einen Rettungswagen übersehen und der Fahrer habe nicht damit gerechnet, dass der Mann nochmal umdrehen würde. Laut dem Bericht kam es so zum Unfall und der Rettungswagen überfuhr den Deutschen. Die Lokalpolizei wurde hinzugerufen und als die Beamten das Unfallopfer näher betrachteten, machten sie eine besorgniserregende Entdeckung.

Aus seinem Ohr kam Blut – ein mögliches Anzeichen für eine innere Blutung. Die Beamten alarmierten also die Rettungsschwimmer am Strand. Der 24-Stunden-Notarztwagen kam hinzu und versorgte den Verletzten. Doch zum Glück konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Denn die Rettungskräfte stellten fest, dass das Blut von einer Schnittwunde im Ohr herrührte. Nach einer kurzen Versorgung vor Ort wurde der Deutsche in ein Krankenhaus auf Mallorca gebracht.